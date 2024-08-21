https://ria.ru/20240821/finlyandiya-1967577658.html

Стало известно, что готовит Финляндия в отношении россиян

Стало известно, что готовит Финляндия в отношении россиян - РИА Новости, 21.08.2024

Стало известно, что готовит Финляндия в отношении россиян

Власти Финляндии подготовили законопроект о запрете россиянам на операции с недвижимостью в стране, заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. Об этом... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:36

2024-08-21T15:36

2024-08-21T15:42

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти Финляндии подготовили законопроект о запрете россиянам на операции с недвижимостью в стране, заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. Об этом пишут местные СМИ. По его словам, речь идет о полном запрете. Он уточнил, что исключением станут россияне, у которых есть постоянный вид на жительство. Министр добавил, что власти хотят предотвратить рост числа недвижимости, принадлежащей россиянам.В ближайшие две недели законопроект представят правительству. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959292109.html

https://ria.ru/20240813/les-1965287412.html

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