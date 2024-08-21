Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, что готовит Финляндия в отношении россиян - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 21.08.2024 (обновлено: 15:42 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/finlyandiya-1967577658.html
Стало известно, что готовит Финляндия в отношении россиян
Стало известно, что готовит Финляндия в отношении россиян - РИА Новости, 21.08.2024
Стало известно, что готовит Финляндия в отношении россиян
Власти Финляндии подготовили законопроект о запрете россиянам на операции с недвижимостью в стране, заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. Об этом... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:36
2024-08-21T15:42
в мире
финляндия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти Финляндии подготовили законопроект о запрете россиянам на операции с недвижимостью в стране, заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. Об этом пишут местные СМИ. По его словам, речь идет о полном запрете. Он уточнил, что исключением станут россияне, у которых есть постоянный вид на жительство. Министр добавил, что власти хотят предотвратить рост числа недвижимости, принадлежащей россиянам.В ближайшие две недели законопроект представят правительству. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959292109.html
https://ria.ru/20240813/les-1965287412.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
Стало известно, что готовит Финляндия в отношении россиян

В Финляндии планируют запретить россиянам покупать недвижимость

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти Финляндии подготовили законопроект о запрете россиянам на операции с недвижимостью в стране, заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. Об этом пишут местные СМИ.

По его словам, речь идет о полном запрете. Он уточнил, что исключением станут россияне, у которых есть постоянный вид на жительство. Министр добавил, что власти хотят предотвратить рост числа недвижимости, принадлежащей россиянам.
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Финляндии назвали условие для открытия границы с Россией
12 июля, 16:44
В ближайшие две недели законопроект представят правительству.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Склад леса - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Зарубились не с теми: в Финляндии начался масштабный кризис из-за России
13 августа, 08:00
 
В миреФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала