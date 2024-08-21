Стало известно, что готовит Финляндия в отношении россиян
В Финляндии планируют запретить россиянам покупать недвижимость
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти Финляндии подготовили законопроект о запрете россиянам на операции с недвижимостью в стране, заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. Об этом пишут местные СМИ.
По его словам, речь идет о полном запрете. Он уточнил, что исключением станут россияне, у которых есть постоянный вид на жительство. Министр добавил, что власти хотят предотвратить рост числа недвижимости, принадлежащей россиянам.
По его словам, речь идет о полном запрете. Он уточнил, что исключением станут россияне, у которых есть постоянный вид на жительство. Министр добавил, что власти хотят предотвратить рост числа недвижимости, принадлежащей россиянам.
В ближайшие две недели законопроект представят правительству.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.