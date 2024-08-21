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Звезды в Калининграде: кто прошел по красной дорожке фестиваля "Короче"

Звезды в Калининграде: кто прошел по красной дорожке фестиваля "Короче" - РИА Новости, 21.08.2024

Звезды в Калининграде: кто прошел по красной дорожке фестиваля "Короче"

В Калининграде открылся XII ежегодный кинофестиваль "Короче". Какие фильмы в программе смотра, и кто из звезд приехал на берег Балтийского моря – в фотоленте... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:58

2024-08-21T13:58

2024-08-21T13:58

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В Калининграде открылся XII ежегодный кинофестиваль "Короче". Какие фильмы в программе смотра, и кто из звезд приехал на берег Балтийского моря – в фотоленте РИА Новости.

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