Звезды в Калининграде: кто прошел по красной дорожке фестиваля "Короче"

В Калининграде стартовал ежегодный кинофестиваль "Короче"
Церемония открытия состоялась на сцене калининградского драмтеатра. Ведущей стала звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд.
Церемония открытия состоялась на сцене калининградского драмтеатра. Ведущей стала звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд.
Юлия Пересильд спела для гостей, участников и зрителей на сцене Центрального парка. В среду у актрисы состоится уже полноценный концерт, на котором она будет выступать со своей группой "Мандрагора".
Юлия Пересильд спела для гостей, участников и зрителей на сцене Центрального парка. В среду у актрисы состоится уже полноценный концерт, на котором она будет выступать со своей группой "Мандрагора".
Актриса Александра Киселева представила фильм открытия фестиваля "Жар-птица". Это яркая кинолента о театре и индийских сектах.
Актриса Александра Киселева представила фильм открытия фестиваля "Жар-птица". Это яркая кинолента о театре и индийских сектах.
Елизавета Боярская вошла в состав жюри секции полнометражного дебютного кино вместе с Александром Робаком и Александром Коттом. А председателем судей этого конкурса стал режиссер Алексей Учитель.
Елизавета Боярская вошла в состав жюри секции полнометражного дебютного кино вместе с Александром Робаком и Александром Коттом. А председателем судей этого конкурса стал режиссер Алексей Учитель.
Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко – в жюри секции короткометражного кино, где компанию ему составили Любовь Аксенова и Петр Тодоровский, а председателем в этой секции стал шоураннер, режиссер, продюсер Сергей Кальварский.
Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко – в жюри секции короткометражного кино, где компанию ему составили Любовь Аксенова и Петр Тодоровский, а председателем в этой секции стал шоураннер, режиссер, продюсер Сергей Кальварский.
Актриса Любовь Аксенова позировала на красной дорожке вместе со своим мужем Павлом.
Актриса Любовь Аксенова позировала на красной дорожке вместе со своим мужем Павлом.
Приехал на фестиваль и Владислав Тирон, который стал настоящей звездой после роли в телесериале "Триггер".
Приехал на фестиваль и Владислав Тирон, который стал настоящей звездой после роли в телесериале "Триггер".
Екатерина Волкова блистала на красной дорожке в нежно-розовом летящем платье.
Екатерина Волкова блистала на красной дорожке в нежно-розовом летящем платье.
Актриса Ирина Горбачева выглядела элегантно и экстравагантно одновременно в черном бархатном мини-платье с одним рукавом. Звезда сериала "Чики" дополнила свой наряд оригинальным клатчем с пером.
Актриса Ирина Горбачева выглядела элегантно и экстравагантно одновременно в черном бархатном мини-платье с одним рукавом. Звезда сериала "Чики" дополнила свой наряд оригинальным клатчем с пером.