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Звезды в Калининграде: кто прошел по красной дорожке фестиваля "Короче" - РИА Новости, 21.08.2024
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Культура
 
13:58 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/festival-1967508039.html
Звезды в Калининграде: кто прошел по красной дорожке фестиваля "Короче"
Звезды в Калининграде: кто прошел по красной дорожке фестиваля "Короче" - РИА Новости, 21.08.2024
Звезды в Калининграде: кто прошел по красной дорожке фестиваля "Короче"
В Калининграде открылся XII ежегодный кинофестиваль "Короче". Какие фильмы в программе смотра, и кто из звезд приехал на берег Балтийского моря – в фотоленте... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:58
2024-08-21T13:58
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В Калининграде открылся XII ежегодный кинофестиваль "Короче". Какие фильмы в программе смотра, и кто из звезд приехал на берег Балтийского моря – в фотоленте РИА Новости.
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фото, кино и сериалы, калининград, знаменитости, фото
Фото, Культура, Кино и сериалы, Калининград, Знаменитости
Звезды в Калининграде: кто прошел по красной дорожке фестиваля "Короче"

В Калининграде стартовал ежегодный кинофестиваль "Короче"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В Калининграде открылся XII ежегодный кинофестиваль "Короче". Какие фильмы в программе смотра, и кто из звезд приехал на берег Балтийского моря – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Церемония открытия состоялась на сцене калининградского драмтеатра. Ведущей стала звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд.

Актриса Юлия Пересильд с дочерьми Анной (слева) и Марией на кинофестивале КОРОЧЕ в Калининграде

Церемония открытия состоялась на сцене калининградского драмтеатра. Ведущей стала звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Юлия Пересильд спела для гостей, участников и зрителей на сцене Центрального парка. В среду у актрисы состоится уже полноценный концерт, на котором она будет выступать со своей группой "Мандрагора".

Актриса Юлия Пересильд на кинофестивале КОРОЧЕ в Калининграде

Юлия Пересильд спела для гостей, участников и зрителей на сцене Центрального парка. В среду у актрисы состоится уже полноценный концерт, на котором она будет выступать со своей группой "Мандрагора".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Александра Киселева представила фильм открытия фестиваля "Жар-птица". Это яркая кинолента о театре и индийских сектах.

Актриса Александра Киселева на кинофестивале КОРОЧЕ в Калининграде

Актриса Александра Киселева представила фильм открытия фестиваля "Жар-птица". Это яркая кинолента о театре и индийских сектах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Елизавета Боярская вошла в состав жюри секции полнометражного дебютного кино вместе с Александром Робаком и Александром Коттом. А председателем судей этого конкурса стал режиссер Алексей Учитель.

Актриса Елизавета Боярская на кинофестивале КОРОЧЕ в Калининграде

Елизавета Боярская вошла в состав жюри секции полнометражного дебютного кино вместе с Александром Робаком и Александром Коттом. А председателем судей этого конкурса стал режиссер Алексей Учитель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко – в жюри секции короткометражного кино, где компанию ему составили Любовь Аксенова и Петр Тодоровский, а председателем в этой секции стал шоураннер, режиссер, продюсер Сергей Кальварский.

Член жюри, актер Артем Ткаченко на кинофестивале КОРОЧЕ в Калининграде

Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко – в жюри секции короткометражного кино, где компанию ему составили Любовь Аксенова и Петр Тодоровский, а председателем в этой секции стал шоураннер, режиссер, продюсер Сергей Кальварский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Любовь Аксенова позировала на красной дорожке вместе со своим мужем Павлом.

Актриса Любовь Аксенова с супругом Павлом на кинофестивале КОРОЧЕ в Калининграде

Актриса Любовь Аксенова позировала на красной дорожке вместе со своим мужем Павлом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Приехал на фестиваль и Владислав Тирон, который стал настоящей звездой после роли в телесериале "Триггер".

Актер Владислав Тирон на кинофестивале КОРОЧЕ в Калининграде

Приехал на фестиваль и Владислав Тирон, который стал настоящей звездой после роли в телесериале "Триггер".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Екатерина Волкова блистала на красной дорожке в нежно-розовом летящем платье.

Актриса Екатерина Волкова на кинофестивале КОРОЧЕ в Калининграде

Екатерина Волкова блистала на красной дорожке в нежно-розовом летящем платье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Ирина Горбачева выглядела элегантно и экстравагантно одновременно в черном бархатном мини-платье с одним рукавом. Звезда сериала "Чики" дополнила свой наряд оригинальным клатчем с пером.

Актриса Ирина Горбачева на кинофестивале КОРОЧЕ в Калининграде

Актриса Ирина Горбачева выглядела элегантно и экстравагантно одновременно в черном бархатном мини-платье с одним рукавом. Звезда сериала "Чики" дополнила свой наряд оригинальным клатчем с пером.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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