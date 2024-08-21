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В СПЧ рассказали об украинских обстрелах мирных жителей в новых регионах

В СПЧ рассказали об украинских обстрелах мирных жителей в новых регионах - РИА Новости, 21.08.2024

В СПЧ рассказали об украинских обстрелах мирных жителей в новых регионах

Совет при президенте РФ по правам человека с помощью общественных организаций более чем за два года зафиксировал 10 424 обстрела мирного населения в новых... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:46

2024-08-21T16:46

2024-08-21T16:46

специальная военная операция на украине

россия

новороссия

курская область

валерий фадеев

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека с помощью общественных организаций более чем за два года зафиксировал 10 424 обстрела мирного населения в новых регионах России со стороны ВСУ, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. "Наш Совет уже два с лишним года фиксирует те преступления, которые совершают вооруженные силы Украины против мирного населения. Мы фиксируем все случаи обстрелов Донецкой Республики, Луганской Республики, Новороссии. Этих случаев только мы с помощью общественных организаций зафиксировали в этих новых регионах России 10 424", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции на тему "Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, в это число входят только намеренные обстрелы мирных городов, населенных пунктов, магазинов, рынков, кафе, больниц и других гражданских объектов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

новороссия

курская область

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россия, новороссия, курская область, валерий фадеев, вооруженные силы украины, происшествия