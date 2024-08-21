https://ria.ru/20240821/evakuatsiya-1967593641.html

В российских школах и вузах проведут тренировки по эвакуации

В российских школах и вузах проведут тренировки по эвакуации - РИА Новости, 21.08.2024

В российских школах и вузах проведут тренировки по эвакуации

Спасатели проведут тренировки по эвакуации в случае ЧП, а также дополнительные инструктивные занятия по безопасности с педагогами и учащимися школ и вузов с 29... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:26

2024-08-21T16:26

2024-08-21T16:26

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Спасатели проведут тренировки по эвакуации в случае ЧП, а также дополнительные инструктивные занятия по безопасности с педагогами и учащимися школ и вузов с 29 августа по 30 сентября, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "С 29 августа по 30 сентября с преподавателями школ и вузов, учащимися проведут: дополнительные инструктивные занятия по вопросам обеспечения комплексной безопасности; тренировки по эвакуации людей в случае возникновения различных происшествий", - говорится в сообщении. В сообщении добавляется, что под председательством министра МЧС РФ Александра Куренкова состоялось заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Он отметил, что работа надзорными органами МЧС России организована заблаговременно. "В образовательных организациях и студенческих общежитиях проведено уже более пяти тысяч контрольных (надзорных) мероприятий и 84 тысячи профилактических визитов", - сказал Куренков. Министр отметил, что специалисты ведомства обращают внимание на исправность систем автоматической противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре, состояние эвакуационных путей и выходов. "Организованы 57 тысяч практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновении пожара", - заключил глава МЧС.

https://ria.ru/20240228/bpla-1930002872.html

россия

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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество