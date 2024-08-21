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В российских школах и вузах проведут тренировки по эвакуации - РИА Новости, 21.08.2024
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16:26 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/evakuatsiya-1967593641.html
В российских школах и вузах проведут тренировки по эвакуации
В российских школах и вузах проведут тренировки по эвакуации - РИА Новости, 21.08.2024
В российских школах и вузах проведут тренировки по эвакуации
Спасатели проведут тренировки по эвакуации в случае ЧП, а также дополнительные инструктивные занятия по безопасности с педагогами и учащимися школ и вузов с 29... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:26
2024-08-21T16:26
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Спасатели проведут тренировки по эвакуации в случае ЧП, а также дополнительные инструктивные занятия по безопасности с педагогами и учащимися школ и вузов с 29 августа по 30 сентября, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "С 29 августа по 30 сентября с преподавателями школ и вузов, учащимися проведут: дополнительные инструктивные занятия по вопросам обеспечения комплексной безопасности; тренировки по эвакуации людей в случае возникновения различных происшествий", - говорится в сообщении. В сообщении добавляется, что под председательством министра МЧС РФ Александра Куренкова состоялось заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Он отметил, что работа надзорными органами МЧС России организована заблаговременно. "В образовательных организациях и студенческих общежитиях проведено уже более пяти тысяч контрольных (надзорных) мероприятий и 84 тысячи профилактических визитов", - сказал Куренков. Министр отметил, что специалисты ведомства обращают внимание на исправность систем автоматической противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре, состояние эвакуационных путей и выходов. "Организованы 57 тысяч практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновении пожара", - заключил глава МЧС.
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В российских школах и вузах проведут тренировки по эвакуации

МЧС с 29 августа начнет тренировки по эвакуации в школах и вузах

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Спасатели проведут тренировки по эвакуации в случае ЧП, а также дополнительные инструктивные занятия по безопасности с педагогами и учащимися школ и вузов с 29 августа по 30 сентября, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"С 29 августа по 30 сентября с преподавателями школ и вузов, учащимися проведут: дополнительные инструктивные занятия по вопросам обеспечения комплексной безопасности; тренировки по эвакуации людей в случае возникновения различных происшествий", - говорится в сообщении.
В сообщении добавляется, что под председательством министра МЧС РФ Александра Куренкова состоялось заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Он отметил, что работа надзорными органами МЧС России организована заблаговременно.
"В образовательных организациях и студенческих общежитиях проведено уже более пяти тысяч контрольных (надзорных) мероприятий и 84 тысячи профилактических визитов", - сказал Куренков.
Министр отметил, что специалисты ведомства обращают внимание на исправность систем автоматической противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре, состояние эвакуационных путей и выходов.
"Организованы 57 тысяч практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновении пожара", - заключил глава МЧС.
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РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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