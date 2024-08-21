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Россия не может запретить въезд семей мигрантов в страну, заявил Васильев - РИА Новости, 21.08.2024
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14:43 21.08.2024 (обновлено: 15:53 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/er-1967558885.html
Россия не может запретить въезд семей мигрантов в страну, заявил Васильев
Россия не может запретить въезд семей мигрантов в страну, заявил Васильев - РИА Новости, 21.08.2024
Россия не может запретить въезд семей мигрантов в страну, заявил Васильев
Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, комментируя законопроект ЛДПР, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:43
2024-08-21T15:53
общество
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владимир васильев
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, комментируя законопроект ЛДПР, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну, заявил, что Россия не может запретить въезд в страну для семей мигрантов. Ранее группа депутатов ГД от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например гражданства РФ. "Как мы можем не пустить семьи, если по закону они должны прийти… Мы договорились, что будем работать вместе с ними", - сказал Васильев в ходе панельной дискуссии "Вызовы, стоящие перед политиками будущего" на форуме "Территория смыслов". "Нам не хватает людей сегодня", - заключил Васильев.
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общество, россия, владимир васильев, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Владимир Васильев, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Единая Россия
Россия не может запретить въезд семей мигрантов в страну, заявил Васильев

Депутат Васильев: Россия не может запретить въезд мигрантам без гражданства

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, комментируя законопроект ЛДПР, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну, заявил, что Россия не может запретить въезд в страну для семей мигрантов.
Ранее группа депутатов ГД от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например гражданства РФ.
«
"Как мы можем не пустить семьи, если по закону они должны прийти… Мы договорились, что будем работать вместе с ними", - сказал Васильев в ходе панельной дискуссии "Вызовы, стоящие перед политиками будущего" на форуме "Территория смыслов".
"Нам не хватает людей сегодня", - заключил Васильев.
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ОбществоРоссияВладимир ВасильевЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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