https://ria.ru/20240821/er-1967558885.html

Россия не может запретить въезд семей мигрантов в страну, заявил Васильев

Россия не может запретить въезд семей мигрантов в страну, заявил Васильев - РИА Новости, 21.08.2024

Россия не может запретить въезд семей мигрантов в страну, заявил Васильев

Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, комментируя законопроект ЛДПР, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:43

2024-08-21T14:43

2024-08-21T15:53

общество

россия

владимир васильев

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

единая россия

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, комментируя законопроект ЛДПР, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну, заявил, что Россия не может запретить въезд в страну для семей мигрантов. Ранее группа депутатов ГД от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например гражданства РФ. "Как мы можем не пустить семьи, если по закону они должны прийти… Мы договорились, что будем работать вместе с ними", - сказал Васильев в ходе панельной дискуссии "Вызовы, стоящие перед политиками будущего" на форуме "Территория смыслов". "Нам не хватает людей сегодня", - заключил Васильев.

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общество, россия, владимир васильев, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, единая россия