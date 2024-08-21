https://ria.ru/20240821/ekonomika-1967592453.html
Премьер Госсовета КНР оценил устойчивый рост российской экономики
Премьер Госсовета КНР оценил устойчивый рост российской экономики - РИА Новости, 21.08.2024
Премьер Госсовета КНР оценил устойчивый рост российской экономики
Премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил устойчивый рост российской экономики, отметив на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Пекин готов расширять РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:19
2024-08-21T16:19
2024-08-21T16:19
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил устойчивый рост российской экономики, отметив на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Пекин готов расширять взаимовыгодное сотрудничество с Москвой. "Под вашим верным руководством за последние два года Россия сохраняет устойчивый рост экономики", — отметил Ли Цян на встрече с Путиным в Кремле. Представитель КНР отметил рост ВВП России, подчеркнув, что Китай, "как друг и сосед искренне радуется таким достижениям", добавив, что под руководством лидеров "китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне". "Мы готовы с вами вместе полноценно реализовать договоренности на высшем уровне и постоянно расширять многогранное взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул он.
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китай, россия, пекин, ли цян, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Пекин, Ли Цян, Владимир Путин, В мире
Премьер Госсовета КНР оценил устойчивый рост российской экономики
Премьер Госсовета КНР на встрече с Путиным оценил устойчивый рост экономики РФ
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил устойчивый рост российской экономики, отметив на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Пекин готов расширять взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.
"Под вашим верным руководством за последние два года Россия сохраняет устойчивый рост экономики", — отметил Ли Цян на встрече с Путиным в Кремле.
Представитель КНР отметил рост ВВП России, подчеркнув, что Китай, "как друг и сосед искренне радуется таким достижениям", добавив, что под руководством лидеров "китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне".
"Мы готовы с вами вместе полноценно реализовать договоренности на высшем уровне и постоянно расширять многогранное взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул он.