https://ria.ru/20240821/ekonomika-1967592453.html

Премьер Госсовета КНР оценил устойчивый рост российской экономики

Премьер Госсовета КНР оценил устойчивый рост российской экономики - РИА Новости, 21.08.2024

Премьер Госсовета КНР оценил устойчивый рост российской экономики

Премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил устойчивый рост российской экономики, отметив на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Пекин готов расширять РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:19

2024-08-21T16:19

2024-08-21T16:19

китай

россия

пекин

ли цян

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил устойчивый рост российской экономики, отметив на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Пекин готов расширять взаимовыгодное сотрудничество с Москвой. "Под вашим верным руководством за последние два года Россия сохраняет устойчивый рост экономики", — отметил Ли Цян на встрече с Путиным в Кремле. Представитель КНР отметил рост ВВП России, подчеркнув, что Китай, "как друг и сосед искренне радуется таким достижениям", добавив, что под руководством лидеров "китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне". "Мы готовы с вами вместе полноценно реализовать договоренности на высшем уровне и постоянно расширять многогранное взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул он.

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китай

россия

пекин

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китай, россия, пекин, ли цян, владимир путин, в мире