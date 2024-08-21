https://ria.ru/20240821/efimov-1967423411.html

Ефимов: в Москве 90% участников программы льготной аренды уже пользуются ей

Ефимов: в Москве 90% участников программы льготной аренды уже пользуются ей - РИА Новости, 21.08.2024

Ефимов: в Москве 90% участников программы льготной аренды уже пользуются ей

В Москве большинству участников программы "1 рубль за квадратный метр в год" для образовательных учреждений уже предоставлена льготная ставка аренды, рассказал... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:13

2024-08-21T10:13

2024-08-21T10:13

кирилл пуртов

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Москве большинству участников программы "1 рубль за квадратный метр в год" для образовательных учреждений уже предоставлена льготная ставка аренды, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас арендаторы 24 зданий и помещений общей площадью свыше 36 тысяч квадратных метров выполнили все условия программы и пользуются льготной ставкой. Это 90% от общего числа вовлеченных в программу компаний. Благодаря этому они ежегодно экономят более 600 миллионов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он указал, что всего по этой программе для объектов образования инвесторы арендуют 27 зданий и помещений общей площадью более 40 тысяч "квадратов".Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что больше всего - шесть зданий общей площадью почти 8,7 тысячи квадратных метров - инвесторы арендуют на востоке Москвы.Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил востребованность льготной программы среди предпринимателей. Так, по его данным, конкуренция на таких торгах составляет более трех участников на лот. "С 2023 года определены уже три инвестора для открытия образовательных учреждений по этой программе", – добавил Пуртов.Чтобы воспользоваться программой "1 рубль за квадратный метр в год", инвестор должен принять участие в специальных торгах, с победителем которых заключается договор на 49 лет.

https://ria.ru/20240820/efimov-1967297923.html

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москва

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кирилл пуртов, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы