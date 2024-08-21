https://ria.ru/20240821/dtp-1967663929.html

На Варшавском шоссе столкнулись четыре машины

На Варшавском шоссе столкнулись четыре машины - РИА Новости, 21.08.2024

На Варшавском шоссе столкнулись четыре машины

Четыре автомобиля столкнулись в среду на Варшавском шоссе в Москве, движение в районе ДТП затруднено на двух полосах, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T21:39

2024-08-21T21:39

2024-08-21T21:39

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в среду на Варшавском шоссе в Москве, движение в районе ДТП затруднено на двух полосах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Варшавском шоссе в районе дом 152 к11 столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение во второй и третьей полосах затруднено на 4,5 километра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240821/saratov-1967627820.html

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, москва, происшествия