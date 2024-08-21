https://ria.ru/20240821/dtp-1967663929.html
На Варшавском шоссе столкнулись четыре машины
На Варшавском шоссе столкнулись четыре машины - РИА Новости, 21.08.2024
На Варшавском шоссе столкнулись четыре машины
Четыре автомобиля столкнулись в среду на Варшавском шоссе в Москве, движение в районе ДТП затруднено на двух полосах, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T21:39
2024-08-21T21:39
2024-08-21T21:39
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в среду на Варшавском шоссе в Москве, движение в районе ДТП затруднено на двух полосах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Варшавском шоссе в районе дом 152 к11 столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение во второй и третьей полосах затруднено на 4,5 километра", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240821/saratov-1967627820.html
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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, москва, происшествия
Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Москва, Происшествия
На Варшавском шоссе столкнулись четыре машины
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись четыре машины