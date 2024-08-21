https://ria.ru/20240821/dtp-1967598711.html

В Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 21.08.2024

В Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении легковой машины и маршрутного микроавтобуса в Саратове, сообщил начальник управления... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:43

2024-08-21T16:43

2024-08-21T16:48

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саратов

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гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении легковой машины и маршрутного микроавтобуса в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что в 16.35 (15.35 мск) у дома №1 по улице Сокурский тракт столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49, информация о пострадавших уточнялась."В Ленинском районе на кольце 10 троллейбуса произошло столкновение автомобиля Toyota и микроавтобуса №49. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией. Реанимационной службой облспаса госпитализированы два человека", - написал Юрин со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады.Начальник пресс-службы городского отдела Госавтоинспекции Гульнара Курмакаева уточнила журналистам, что пострадавшие 12 пассажиров маршрутки доставлены в больницу.

https://ria.ru/20240821/istochnik-1967523596.html

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происшествия, саратов, ленинский район, гибдд мвд рф, toyota corolla, авто