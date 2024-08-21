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В Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 21.08.2024
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16:43 21.08.2024 (обновлено: 16:48 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/dtp-1967598711.html
В Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 21.08.2024
В Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении легковой машины и маршрутного микроавтобуса в Саратове, сообщил начальник управления... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:43
2024-08-21T16:48
происшествия
саратов
ленинский район
гибдд мвд рф
toyota corolla
авто
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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении легковой машины и маршрутного микроавтобуса в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что в 16.35 (15.35 мск) у дома №1 по улице Сокурский тракт столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49, информация о пострадавших уточнялась."В Ленинском районе на кольце 10 троллейбуса произошло столкновение автомобиля Toyota и микроавтобуса №49. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией. Реанимационной службой облспаса госпитализированы два человека", - написал Юрин со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады.Начальник пресс-службы городского отдела Госавтоинспекции Гульнара Курмакаева уточнила журналистам, что пострадавшие 12 пассажиров маршрутки доставлены в больницу.
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происшествия, саратов, ленинский район, гибдд мвд рф, toyota corolla, авто
Происшествия, Саратов, Ленинский район, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, Авто
В Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Власти: в Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой

© Фото : Госавтоинспекция СаратоваДТП с участием маршрутки в Саратове
ДТП с участием маршрутки в Саратове - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Саратова
ДТП с участием маршрутки в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении легковой машины и маршрутного микроавтобуса в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.
Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что в 16.35 (15.35 мск) у дома №1 по улице Сокурский тракт столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49, информация о пострадавших уточнялась.
«
"В Ленинском районе на кольце 10 троллейбуса произошло столкновение автомобиля Toyota и микроавтобуса №49. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией. Реанимационной службой облспаса госпитализированы два человека", - написал Юрин со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады.
Начальник пресс-службы городского отдела Госавтоинспекции Гульнара Курмакаева уточнила журналистам, что пострадавшие 12 пассажиров маршрутки доставлены в больницу.
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ПроисшествияСаратовЛенинский районГИБДД МВД РФToyota CorollaАвто
 
 
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