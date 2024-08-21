https://ria.ru/20240821/dtp-1967598711.html
В Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 21.08.2024
В Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении легковой машины и маршрутного микроавтобуса в Саратове, сообщил начальник управления... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:43
2024-08-21T16:43
2024-08-21T16:48
происшествия
саратов
ленинский район
гибдд мвд рф
toyota corolla
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967598390_0:0:874:492_1920x0_80_0_0_37fb15cf007944e1cfe7d211a50a5871.jpg
САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении легковой машины и маршрутного микроавтобуса в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что в 16.35 (15.35 мск) у дома №1 по улице Сокурский тракт столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49, информация о пострадавших уточнялась."В Ленинском районе на кольце 10 троллейбуса произошло столкновение автомобиля Toyota и микроавтобуса №49. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией. Реанимационной службой облспаса госпитализированы два человека", - написал Юрин со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады.Начальник пресс-службы городского отдела Госавтоинспекции Гульнара Курмакаева уточнила журналистам, что пострадавшие 12 пассажиров маршрутки доставлены в больницу.
https://ria.ru/20240821/istochnik-1967523596.html
саратов
ленинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967598390_110:0:766:492_1920x0_80_0_0_f54befc725ba84d58d2c4cc00334d7f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, ленинский район, гибдд мвд рф, toyota corolla, авто
Происшествия, Саратов, Ленинский район, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, Авто
В Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Власти: в Саратове 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой