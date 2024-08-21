https://ria.ru/20240821/drony-1967456230.html

Оператор "Ланцета" рассказал об охоте на "Бабу-ягу" и "Лелеку"

Оператор "Ланцета" рассказал об охоте на "Бабу-ягу" и "Лелеку" - РИА Новости, 21.08.2024

Оператор "Ланцета" рассказал об охоте на "Бабу-ягу" и "Лелеку"

Расчеты российских "Ланцетов" выработали технику охоты и уничтожения украинских дронов "Баба-яга", "Лелека", Shark и других, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:31

2024-08-21T05:31

2024-08-21T05:31

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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Расчеты российских "Ланцетов" выработали технику охоты и уничтожения украинских дронов "Баба-яга", "Лелека", Shark и других, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА "Ланцет" российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Рысь". "Конечно, же охотимся (за дронами противника - ред.)… На посадке желательно. Мы только можем сопроводить до дома, грубо говоря. Мы также сопроводили "Бабу-ягу" до дома и начали сразу отрабатывать. Либо там "Гиацинтами" (152-миллиметровая пушка "Гиацинт-Б" - ред.), либо Zala'вскими (беспилотники Zala - ред.), "Ланцетами" добивали… Если что-тот пришло на посадку - вот, допустим, видно издалека, если Shark идет на ту же посадку или там "Лелека" какая-нибудь, ее можно заметить. Если, конечно, не дурачок. Ее заметишь, проследишь до дома, и дальше уже начинаешь работать точно по координатам. Это - не проблема", - сказал российский офицер. По словам военного, украинская армия на херсонском направлении три месяца назад начала применять новую тактику использования FPV-дронов.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия