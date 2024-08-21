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Умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль - РИА Новости, 21.08.2024
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17:11 21.08.2024 (обновлено: 18:10 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/dreval-1967606365.html
Умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль
Умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль - РИА Новости, 21.08.2024
Умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль
Генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль умер в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:11
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москва
происшествия
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль умер в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Умер Дмитрий Древаль", - сказал собеседник агентства. Древалю было 68 лет.Согласно данным из открытых источников, Древаль окончил Вольское высшее военное училище тыла. Принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Был удостоен различных наград, среди которых орден "За военные заслуги" и медаль "За спасение погибавших". Одно время занимал должность заместителя начальника тыла российской армии.
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москва, происшествия, чернобыльская аэс
Москва, Происшествия, Чернобыльская АЭС
Умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль

Генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль умер в Москве

© Фото : РМАНПОДмитрий Древаль
Дмитрий Древаль - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : РМАНПО
Дмитрий Древаль. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль умер в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Умер Дмитрий Древаль", - сказал собеседник агентства.
Древалю было 68 лет.
Согласно данным из открытых источников, Древаль окончил Вольское высшее военное училище тыла. Принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Был удостоен различных наград, среди которых орден "За военные заслуги" и медаль "За спасение погибавших". Одно время занимал должность заместителя начальника тыла российской армии.
 
МоскваПроисшествияЧернобыльская АЭС
 
 
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