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Умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль
Умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль - РИА Новости, 21.08.2024
Умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль
Генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль умер в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:11
2024-08-21T17:11
2024-08-21T18:10
москва
происшествия
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль умер в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Умер Дмитрий Древаль", - сказал собеседник агентства. Древалю было 68 лет.Согласно данным из открытых источников, Древаль окончил Вольское высшее военное училище тыла. Принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Был удостоен различных наград, среди которых орден "За военные заслуги" и медаль "За спасение погибавших". Одно время занимал должность заместителя начальника тыла российской армии.
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москва, происшествия, чернобыльская аэс
Москва, Происшествия, Чернобыльская АЭС
Умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль
Генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль умер в Москве