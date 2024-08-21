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Умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль

Умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль - РИА Новости, 21.08.2024

Умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль

Генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль умер в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:11

2024-08-21T17:11

2024-08-21T18:10

москва

происшествия

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль умер в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Умер Дмитрий Древаль", - сказал собеседник агентства. Древалю было 68 лет.Согласно данным из открытых источников, Древаль окончил Вольское высшее военное училище тыла. Принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Был удостоен различных наград, среди которых орден "За военные заслуги" и медаль "За спасение погибавших". Одно время занимал должность заместителя начальника тыла российской армии.

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, чернобыльская аэс