https://ria.ru/20240821/dorogi-1967542484.html

В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту

В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту - РИА Новости, 21.08.2024

В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту

Более 60 подъездных дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 35 округах, сообщили в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:42

2024-08-21T13:42

2024-08-21T13:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

озеры

можайск

нацпроекты

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 60 подъездных дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 35 округах, сообщили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья. "Более 60 подъездных дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье с начала года. Уложено свыше 180 километров свежего асфальта. Работы провели по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 35 округах", - говорится в сообщении. На данный момент покрытие обновили: на улице Свердлова в Озерах, на Коммунистической улице в Можайске, на Народной в Раменки, на улице Курской и Комсомольской в Подольске и улице Солнцева в Рузе. "Всего в этом году в Московской области отремонтируют более 80 дорог рядом с детскими образовательными учреждениями", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240515/remont-1946196575.html

московская область (подмосковье)

озеры

можайск

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), озеры, можайск, нацпроекты, нацпроект "безопасные качественные дороги"