https://ria.ru/20240821/dorogi-1967542484.html
В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту
В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту - РИА Новости, 21.08.2024
В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту
Более 60 подъездных дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 35 округах, сообщили в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:42
2024-08-21T13:42
2024-08-21T13:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
озеры
можайск
нацпроекты
нацпроект "безопасные качественные дороги"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967539740_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_118496fba7f566a8fb5599408c63ba91.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 60 подъездных дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 35 округах, сообщили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья. "Более 60 подъездных дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье с начала года. Уложено свыше 180 километров свежего асфальта. Работы провели по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 35 округах", - говорится в сообщении. На данный момент покрытие обновили: на улице Свердлова в Озерах, на Коммунистической улице в Можайске, на Народной в Раменки, на улице Курской и Комсомольской в Подольске и улице Солнцева в Рузе. "Всего в этом году в Московской области отремонтируют более 80 дорог рядом с детскими образовательными учреждениями", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240515/remont-1946196575.html
московская область (подмосковье)
озеры
можайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967539740_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_561b883d469dd4f95cd758bf34c74279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), озеры, можайск, нацпроекты, нацпроект "безопасные качественные дороги"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Озеры, Можайск, Нацпроекты, Нацпроект "Безопасные качественные дороги"