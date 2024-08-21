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В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту - РИА Новости, 21.08.2024
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Новости Подмосковья
 
13:42 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/dorogi-1967542484.html
В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту
В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту - РИА Новости, 21.08.2024
В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту
Более 60 подъездных дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 35 округах, сообщили в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:42
2024-08-21T13:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
озеры
можайск
нацпроекты
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 60 подъездных дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 35 округах, сообщили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья. "Более 60 подъездных дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье с начала года. Уложено свыше 180 километров свежего асфальта. Работы провели по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 35 округах", - говорится в сообщении. На данный момент покрытие обновили: на улице Свердлова в Озерах, на Коммунистической улице в Можайске, на Народной в Раменки, на улице Курской и Комсомольской в Подольске и улице Солнцева в Рузе. "Всего в этом году в Московской области отремонтируют более 80 дорог рядом с детскими образовательными учреждениями", - добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), озеры, можайск, нацпроекты, нацпроект "безопасные качественные дороги"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Озеры, Можайск, Нацпроекты, Нацпроект "Безопасные качественные дороги"

В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства ПодмосковьяВ Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту
В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья
В Подмосковье отремонтировали более 60 дорог к школам по нацпроекту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 60 подъездных дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 35 округах, сообщили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«
"Более 60 подъездных дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье с начала года. Уложено свыше 180 километров свежего асфальта. Работы провели по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 35 округах", - говорится в сообщении.
На данный момент покрытие обновили: на улице Свердлова в Озерах, на Коммунистической улице в Можайске, на Народной в Раменки, на улице Курской и Комсомольской в Подольске и улице Солнцева в Рузе.
"Всего в этом году в Московской области отремонтируют более 80 дорог рядом с детскими образовательными учреждениями", - добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОзерыМожайскНацпроектыНацпроект "Безопасные качественные дороги"
 
 
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