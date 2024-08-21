https://ria.ru/20240821/doprosy-1967636180.html

Спецслужбы допросили 30 тысяч человек по делу о гибели Раиси, сообщили СМИ

Спецслужбы допросили 30 тысяч человек по делу о гибели Раиси, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2024

Спецслужбы допросили 30 тысяч человек по делу о гибели Раиси, сообщили СМИ

Спецслужбы Ирана допросили по делу о гибели экс-президента Эбрахима Раиси 30 тысяч человек, все указывает на отсутствие человеческого фактора при крушении его... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:38

2024-08-21T18:38

2024-08-21T22:12

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казем джалали

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ТЕГЕРАН, 21 авг – РИА Новости. Спецслужбы Ирана допросили по делу о гибели экс-президента Эбрахима Раиси 30 тысяч человек, все указывает на отсутствие человеческого фактора при крушении его вертолета, передает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности исламской республики. "После этого инцидента органами госбезопасности и разведки (допросам) подверглись около 30 тысяч человек, результаты этих расследований свидетельствуют об отсутствии человеческого фактора в крушении вертолета", - сказал источник агентству. Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

https://ria.ru/20240821/vertolet-1967628738.html

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в мире, иран, азербайджан, россия, ильхам алиев, казем джалали