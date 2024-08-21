Спецслужбы допросили 30 тысяч человек по делу о гибели Раиси, сообщили СМИ
Fars: спецслужбы Ирана допросили по делу о гибели Раиси 30 тысяч человек
© AP Photo / Moj News Agency / Azin HaghighiСпасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан
© AP Photo / Moj News Agency / Azin Haghighi
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 авг – РИА Новости. Спецслужбы Ирана допросили по делу о гибели экс-президента Эбрахима Раиси 30 тысяч человек, все указывает на отсутствие человеческого фактора при крушении его вертолета, передает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности исламской республики.
"После этого инцидента органами госбезопасности и разведки (допросам) подверглись около 30 тысяч человек, результаты этих расследований свидетельствуют об отсутствии человеческого фактора в крушении вертолета", - сказал источник агентству.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.