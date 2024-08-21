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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска с утра обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов калибра 155 миллиметров менее чем за полтора часа, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:41
2024-08-21T09:41
2024-08-21T09:41
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донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Украинские войска с утра обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов калибра 155 миллиметров менее чем за полтора часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.40 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится сообщении представительства. Отмечается, что с 7.00 до 7.55 мск было выпущено еще девять снарядов по этому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ за 1,5 часа выпустили 14 натовских снарядов по Петровскому району Донецка