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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:41 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/donetsk-1967472873.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска с утра обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов калибра 155 миллиметров менее чем за полтора часа, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:41
2024-08-21T09:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Украинские войска с утра обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов калибра 155 миллиметров менее чем за полтора часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.40 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится сообщении представительства. Отмечается, что с 7.00 до 7.55 мск было выпущено еще девять снарядов по этому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ за 1,5 часа выпустили 14 натовских снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Украинские войска с утра обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов калибра 155 миллиметров менее чем за полтора часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.40 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится сообщении представительства.
Отмечается, что с 7.00 до 7.55 мск было выпущено еще девять снарядов по этому району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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