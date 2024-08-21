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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.08.2024

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска с утра обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов калибра 155 миллиметров менее чем за полтора часа, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:41

2024-08-21T09:41

2024-08-21T09:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Украинские войска с утра обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов калибра 155 миллиметров менее чем за полтора часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.40 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится сообщении представительства. Отмечается, что с 7.00 до 7.55 мск было выпущено еще девять снарядов по этому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия