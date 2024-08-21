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"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 21.08.2024
"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Украинцы понимают, что не смогут удержать контроль над Донбассом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:37
2024-08-21T18:37
2024-08-21T18:37
специальная военная операция на украине
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ирина верещук
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинцы понимают, что не смогут удержать контроль над Донбассом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Вероятно, украинцы готовятся окончательно распрощаться с Донбассом, признав, что битва за регион проиграна", — отметил он.По словам эксперта, сейчас российские войска совершают молниеносный прорыв на Покровском направлении. Меркурис добавил, что там сейчас идут интенсивные бои, а также сообщается о переходе все новых позиций и населенных пунктов под контроль России.В среду Минобороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.По данным Минобороны от воскресенья, российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (Покровску).
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967589654.html
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донецкая народная республика, в мире, россия, донбасс, ирина верещук, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Россия, Донбасс, Ирина Верещук, Вооруженные силы Украины
"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Меркурис: украинцы понимают, что битва за Донбасс для них проиграна