https://ria.ru/20240821/donbass-1967635910.html

"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 21.08.2024

"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Украинцы понимают, что не смогут удержать контроль над Донбассом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:37

2024-08-21T18:37

2024-08-21T18:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

россия

донбасс

ирина верещук

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинцы понимают, что не смогут удержать контроль над Донбассом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Вероятно, украинцы готовятся окончательно распрощаться с Донбассом, признав, что битва за регион проиграна", — отметил он.По словам эксперта, сейчас российские войска совершают молниеносный прорыв на Покровском направлении. Меркурис добавил, что там сейчас идут интенсивные бои, а также сообщается о переходе все новых позиций и населенных пунктов под контроль России.В среду Минобороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.По данным Минобороны от воскресенья, российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (Покровску).

https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967589654.html

https://ria.ru/20240821/vsu-1967586033.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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донецкая народная республика, в мире, россия, донбасс, ирина верещук, вооруженные силы украины