https://ria.ru/20240821/domodedovo-1967468105.html

Аэропорт Домодедово работает штатно после атаки дронов на Подмосковье

Аэропорт Домодедово работает штатно после атаки дронов на Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2024

Аэропорт Домодедово работает штатно после атаки дронов на Подмосковье

Аэропорт "Домодедово" работает штатно после временных ограничений на фоне массовой атаки дронов на московский регион, рассказала РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:04

2024-08-21T09:04

2024-08-21T09:04

специальная военная операция на украине

происшествия

московская область (подмосковье)

белгородская область

курская область

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703131_0:156:3073:1885_1920x0_80_0_0_df9fe869514490ad5cab853567dfd20e.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно после временных ограничений на фоне массовой атаки дронов на московский регион, рассказала РИА Новости представитель воздушной гавани. Среди 45 уничтоженных за ночь БПЛА 11 были сбиты над Московской областью, еще 23 уничтожены над Брянской, 6 - над территорией Белгородской области, 3 - над Калужской и 2 - над Курской областью, ранее сообщили в Минобороны. "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 02.35 до 05.44. В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - сказала представитель авиагавани.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

московская область (подмосковье)

белгородская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), белгородская область, курская область, домодедово (аэропорт)