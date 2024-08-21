https://ria.ru/20240821/domodedovo-1967468105.html
Аэропорт Домодедово работает штатно после атаки дронов на Подмосковье
Аэропорт Домодедово работает штатно после атаки дронов на Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2024
Аэропорт Домодедово работает штатно после атаки дронов на Подмосковье
Аэропорт "Домодедово" работает штатно после временных ограничений на фоне массовой атаки дронов на московский регион, рассказала РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:04
2024-08-21T09:04
2024-08-21T09:04
специальная военная операция на украине
происшествия
московская область (подмосковье)
белгородская область
курская область
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно после временных ограничений на фоне массовой атаки дронов на московский регион, рассказала РИА Новости представитель воздушной гавани. Среди 45 уничтоженных за ночь БПЛА 11 были сбиты над Московской областью, еще 23 уничтожены над Брянской, 6 - над территорией Белгородской области, 3 - над Калужской и 2 - над Курской областью, ранее сообщили в Минобороны. "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 02.35 до 05.44. В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - сказала представитель авиагавани.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Аэропорт Домодедово работает штатно после атаки дронов на Подмосковье
Домодедово работает штатно после ограничений из-за атаки БПЛА в Подмосковье