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Аэропорт Домодедово работает штатно после атаки дронов на Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:04 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/domodedovo-1967468105.html
Аэропорт Домодедово работает штатно после атаки дронов на Подмосковье
Аэропорт Домодедово работает штатно после атаки дронов на Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2024
Аэропорт Домодедово работает штатно после атаки дронов на Подмосковье
Аэропорт "Домодедово" работает штатно после временных ограничений на фоне массовой атаки дронов на московский регион, рассказала РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:04
2024-08-21T09:04
специальная военная операция на украине
происшествия
московская область (подмосковье)
белгородская область
курская область
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно после временных ограничений на фоне массовой атаки дронов на московский регион, рассказала РИА Новости представитель воздушной гавани. Среди 45 уничтоженных за ночь БПЛА 11 были сбиты над Московской областью, еще 23 уничтожены над Брянской, 6 - над территорией Белгородской области, 3 - над Калужской и 2 - над Курской областью, ранее сообщили в Минобороны. "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 02.35 до 05.44. В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - сказала представитель авиагавани.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), белгородская область, курская область, домодедово (аэропорт)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Белгородская область, Курская область, Домодедово (аэропорт)
Аэропорт Домодедово работает штатно после атаки дронов на Подмосковье

Домодедово работает штатно после ограничений из-за атаки БПЛА в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно после временных ограничений на фоне массовой атаки дронов на московский регион, рассказала РИА Новости представитель воздушной гавани.
Среди 45 уничтоженных за ночь БПЛА 11 были сбиты над Московской областью, еще 23 уничтожены над Брянской, 6 - над территорией Белгородской области, 3 - над Калужской и 2 - над Курской областью, ранее сообщили в Минобороны.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 02.35 до 05.44. В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - сказала представитель авиагавани.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Белгородская областьКурская областьДомодедово (аэропорт)
 
 
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