https://ria.ru/20240821/dolg-1967494614.html

Долг арестованного по делу о теракте в "Крокусе" превысил сто тысяч рублей

Долг арестованного по делу о теракте в "Крокусе" превысил сто тысяч рублей - РИА Новости, 21.08.2024

Долг арестованного по делу о теракте в "Крокусе" превысил сто тысяч рублей

Долг арестованного по делу о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова за 2,5 месяца вырос почти до 107 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:56

2024-08-21T10:56

2024-08-21T10:56

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

москва

красногорск

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Долг арестованного по делу о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова за 2,5 месяца вырос почти до 107 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе анализа налоговых документов, имеющихся в распоряжении агентства. Как отмечается в документах, задолженность Касимова составляет 106 тысяч 840 рублей. В начале июня эта цифра была чуть меньше - 102 тысячи 765 рублей. По данным сервиса "БИР-Аналитик", 3 июня счета Касимова были заморожены. Фискальными органами было вынесено решение о приостановлении операций по его счетам как ИП в связи "с неисполнением налогоплательщиком требований об уплате задолженности". Касимов, предположительно, владел кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе в Московской области. Спустя несколько дней после его задержания оно закрылось. Источник сообщал РИА Новости, что Касимов из-за проблем с уплатой налогов и отчетностью находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя. Гражданин РФ Касимов - один из 12 арестованных в Москве фигурантов дела. Он сдавал жилплощадь предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" и заявлял в суде, что не знал о кровавых планах квартиросъемщиков. Накануне суд продлил ему пребывание в СИЗО до 22 ноября. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240326/chaykhana-1935987187.html

https://ria.ru/20240820/sud-1967210758.html

россия

москва

красногорск

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