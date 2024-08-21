https://ria.ru/20240821/delon-1967489619.html
Стало известно, какую волю Делона отказались исполнять его родственники
Стало известно, какую волю Делона отказались исполнять его родственники - РИА Новости, 21.08.2024
Стало известно, какую волю Делона отказались исполнять его родственники
Бельгийскую овчарку Алена Делона по кличке Лубо не станут подвергать эвтаназии вопреки последней воле актера, заявили в Фонде Брижит Бардо в Х. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:45
2024-08-21T10:45
2024-08-21T12:25
франция
ален делон
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бельгийскую овчарку Алена Делона по кличке Лубо не станут подвергать эвтаназии вопреки последней воле актера, заявили в Фонде Брижит Бардо в Х."У нее есть свой дом и своя семья", — подтвердили нам близкие к актеру люди, которые позаботятся о ней", — говорится в сообщении.Собаку ни в коем случае не усыпят, заверили в фонде.В воскресенье французские СМИ сообщили, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Актер, согласно его воле, похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции, где он жил, в часовне, на территории которой покоятся 35 его собак, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.За всю жизнь у Делона, который активно выступал за защиту прав животных, было более 50 собак. В интервью Paris Match в 2018 году он сказал, что если умрет раньше своего пса Лубо, то ветеринар должен усыпить животное, чтобы они покоились вместе. Делон тогда объяснял это нежеланием знать, что пес умрет, страдая без хозяина.Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
https://ria.ru/20240818/delon-1966878358.html
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франция, ален делон, брижит бардо
Франция, Ален Делон, Брижит Бардо
Стало известно, какую волю Делона отказались исполнять его родственники
Фонд Брижит Бардо: овчарку Делона Лубо не усыпят вопреки его последней воле
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Бельгийскую овчарку Алена Делона по кличке Лубо не станут подвергать эвтаназии вопреки последней воле актера, заявили в Фонде Брижит Бардо в Х
.
"У нее есть свой дом и своя семья", — подтвердили нам близкие к актеру люди, которые позаботятся о ней", — говорится в сообщении.
Собаку ни в коем случае не усыпят, заверили в фонде.
В воскресенье французские СМИ сообщили, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Актер, согласно его воле, похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции, где он жил, в часовне, на территории которой покоятся 35 его собак, сообщил в понедельник телеканал
BFMTV.
За всю жизнь у Делона, который активно выступал за защиту прав животных, было более 50 собак. В интервью Paris Match в 2018 году он сказал, что если умрет раньше своего пса Лубо, то ветеринар должен усыпить животное, чтобы они покоились вместе. Делон тогда объяснял это нежеланием знать, что пес умрет, страдая без хозяина.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.