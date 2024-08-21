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В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/chvk-1967492242.html
В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье
В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье - РИА Новости, 21.08.2024
В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал участие американской частной военной компании Forward Observation... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:50
2024-08-21T10:50
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сша
дмитрий белик
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал участие американской частной военной компании Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область, вызовом, на который Россия обязательно ответит. "Участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, так как они не только наблюдатели, но и фактически командиры ВСУ. США интегрировали своих солдат в украинскую армию и проводят военный эксперимент по эффективности своей задумки. Это вызов со стороны США, на который, уверен, Россия обязательно ответит", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, США полностью вовлечены в украинский конфликт. "ЧВК – это глаза и уши американской армии во всех военных операциях ВСУ. Считаю, что для американских наемников, попавших в плен, нужно устроить показательное наказание, чтобы впредь никому не повадно было приходить с оружием на нашу землю", - добавил Белик. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсетях фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
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курская область, россия, сша, дмитрий белик, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, США, Дмитрий Белик, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье

Белик назвал участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область вызовом

© Фото : Forward Observations GroupНаемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Forward Observations Group
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал участие американской частной военной компании Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область, вызовом, на который Россия обязательно ответит.
"Участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, так как они не только наблюдатели, но и фактически командиры ВСУ. США интегрировали своих солдат в украинскую армию и проводят военный эксперимент по эффективности своей задумки. Это вызов со стороны США, на который, уверен, Россия обязательно ответит", - сказал Белик РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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По его словам, США полностью вовлечены в украинский конфликт.
"ЧВК – это глаза и уши американской армии во всех военных операциях ВСУ. Считаю, что для американских наемников, попавших в плен, нужно устроить показательное наказание, чтобы впредь никому не повадно было приходить с оружием на нашу землю", - добавил Белик.
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсетях фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСШАДмитрий БеликВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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