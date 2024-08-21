https://ria.ru/20240821/chvk-1967492242.html

В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье

В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье - РИА Новости, 21.08.2024

В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал участие американской частной военной компании Forward Observation... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:50

2024-08-21T10:50

2024-08-21T10:50

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сша

дмитрий белик

валерий герасимов

вооруженные силы украины

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал участие американской частной военной компании Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область, вызовом, на который Россия обязательно ответит. "Участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, так как они не только наблюдатели, но и фактически командиры ВСУ. США интегрировали своих солдат в украинскую армию и проводят военный эксперимент по эффективности своей задумки. Это вызов со стороны США, на который, уверен, Россия обязательно ответит", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, США полностью вовлечены в украинский конфликт. "ЧВК – это глаза и уши американской армии во всех военных операциях ВСУ. Считаю, что для американских наемников, попавших в плен, нужно устроить показательное наказание, чтобы впредь никому не повадно было приходить с оружием на нашу землю", - добавил Белик. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсетях фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

курская область

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, сша, дмитрий белик, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире