https://ria.ru/20240821/chvk-1967459496.html

Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины

Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины - РИА Новости, 21.08.2024

Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины

Американская частная военная компания Forward Observation Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T06:34

2024-08-21T06:34

2024-08-21T06:34

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observation Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ. "При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев", - заявили в компании, отвечая на вопрос, участвуют ли они в нападении ВСУ на Курскую область. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240821/chvk-1967458360.html

https://ria.ru/20240820/mid-1967347211.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире