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Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:34 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/chvk-1967459496.html
Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины
Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины - РИА Новости, 21.08.2024
Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины
Американская частная военная компания Forward Observation Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:34
2024-08-21T06:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observation Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ. "При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев", - заявили в компании, отвечая на вопрос, участвуют ли они в нападении ВСУ на Курскую область. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240821/chvk-1967458360.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире
Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины

ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observation Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
"При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев", - заявили в компании, отвечая на вопрос, участвуют ли они в нападении ВСУ на Курскую область.
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
ЧВК, оказавшаяся в Курской области, участвовала в подготовке химпровокации
06:20
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Приезд временной поверенной США в МИД России - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Временной поверенной США заявили протест из-за наемников в Курской области
Вчера, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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