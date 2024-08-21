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ЧВК, оказавшаяся в Курской области, участвовала в подготовке химпровокации - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:20 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/chvk-1967458360.html
ЧВК, оказавшаяся в Курской области, участвовала в подготовке химпровокации
ЧВК, оказавшаяся в Курской области, участвовала в подготовке химпровокации - РИА Новости, 21.08.2024
ЧВК, оказавшаяся в Курской области, участвовала в подготовке химпровокации
Американская частная военная компаний Forward Observation Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, ранее была задействована в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:20
2024-08-21T06:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донецкая область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
одесский припортовый завод
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американская частная военная компаний Forward Observation Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, ранее была задействована в подготовке провокации с токсичными химикатами на территории Украины, выяснило РИА Новости. Несколько дней назад ЧВК разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. Однако название Forward Observation Group попадало в заголовки новостей и ранее. В марте 2022 года МИД РФ сообщил, что 8-9 декабря 2021 года украинские радикалы доставили на территорию Донецкой области 200-литровые металлические бочки с иностранной маркировкой. Тогда в ходе их разгрузки четверо украинских военнослужащих получили серьезные химические ожоги и отравления. Общую же координацию доставки и складирования опасного груза осуществляли сотрудники Forward Observation Group. Как отмечал МИД РФ, украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб готовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления различного рода провокаций. Целью акций было обвинить Россию в применении химического оружия против гражданского населения. Один из вариантов провокации предполагал подрыв емкостей с промышленными химикатами на одном из украинских химических предприятий. Планировалось минирование цистерн с аммиаком на объектах частного акционерного общества (ЧАО) "Северодонецкое объединение "Азот" (в Северодонецке) и публичного акционерного общества (ПАО) "Одесский припортовый завод" (в Одессе). Несмотря на то что на странице в Instagram*, которая, предположительно, принадлежит основателю ЧВК Деррику Бэйлсу (raoulduke_69), прямых свидетельств подготовки к провокации с химикатами не видно, РИА Новости обратило внимание на любопытный комментарий. Автор страницы опубликовал 15 ноября 2023 года фотографию с двумя военными, идущими по заснеженной улице одного из украинских населенных пунктов. Пользователь с никнеймом gearlab.official, который регулярно отмечает себя на фотографиях с ЧВК Forward Observation Group, в свою очередь написал под фотографией: "Момент, когда мы привезли химическое оружие на передовую". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, курская область, донецкая область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, одесский припортовый завод, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донецкая область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Одесский припортовый завод, В мире, Украина
ЧВК, оказавшаяся в Курской области, участвовала в подготовке химпровокации

ЧВК Forward Observation Group участвовала в подготовке химпровокации на Украине

© Фото : Forward Observations GroupНаемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Forward Observations Group
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американская частная военная компаний Forward Observation Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, ранее была задействована в подготовке провокации с токсичными химикатами на территории Украины, выяснило РИА Новости.
Несколько дней назад ЧВК разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области.
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Однако название Forward Observation Group попадало в заголовки новостей и ранее.
В марте 2022 года МИД РФ сообщил, что 8-9 декабря 2021 года украинские радикалы доставили на территорию Донецкой области 200-литровые металлические бочки с иностранной маркировкой. Тогда в ходе их разгрузки четверо украинских военнослужащих получили серьезные химические ожоги и отравления. Общую же координацию доставки и складирования опасного груза осуществляли сотрудники Forward Observation Group.
Как отмечал МИД РФ, украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб готовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления различного рода провокаций. Целью акций было обвинить Россию в применении химического оружия против гражданского населения.
Один из вариантов провокации предполагал подрыв емкостей с промышленными химикатами на одном из украинских химических предприятий. Планировалось минирование цистерн с аммиаком на объектах частного акционерного общества (ЧАО) "Северодонецкое объединение "Азот" (в Северодонецке) и публичного акционерного общества (ПАО) "Одесский припортовый завод" (в Одессе).
Несмотря на то что на странице в Instagram*, которая, предположительно, принадлежит основателю ЧВК Деррику Бэйлсу (raoulduke_69), прямых свидетельств подготовки к провокации с химикатами не видно, РИА Новости обратило внимание на любопытный комментарий.
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Автор страницы опубликовал 15 ноября 2023 года фотографию с двумя военными, идущими по заснеженной улице одного из украинских населенных пунктов. Пользователь с никнеймом gearlab.official, который регулярно отмечает себя на фотографиях с ЧВК Forward Observation Group, в свою очередь написал под фотографией: "Момент, когда мы привезли химическое оружие на передовую".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДонецкая областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОдесский припортовый заводВ миреУкраина
 
 
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