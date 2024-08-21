https://ria.ru/20240821/chvk-1967447201.html

ЧВК Forward Observations Group находилась на Украине последние два года

ЧВК Forward Observations Group находилась на Украине последние два года - РИА Новости, 21.08.2024

ЧВК Forward Observations Group находилась на Украине последние два года

Американская частная военная компания Forward Observations Group, которая могла участвовать в атаках ВСУ на Курскую область, находится на Украине последние два... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T03:16

2024-08-21T03:16

2024-08-21T06:09

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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observations Group, которая могла участвовать в атаках ВСУ на Курскую область, находится на Украине последние два года, свидетельствуют публикации главы компании в соцсетях, с которыми ознакомилось РИА Новости. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Как убедился корреспондент РИА Новости, в аккаунте в Instagram*, которым может пользоваться основатель ЧВК Деррик Бэйлс, есть снимки, демонстрирующие, что компания действует на Украине около двух лет. Первая публикация, связанная с действиями ЧВК на Украине, датирована 26 февраля 2022 года, на фотографии - подбитый бронеавтомобиль, а в подписи - картинка украинского флага. Также есть публикации, на которых могут быть участники ЧВК, а в геолокации указан Киев. На других снимках - различные операции на Украине. В видео, опубликованном 18 февраля 2024 года, человек закладывает противотанковую мину, а в подписи опять картинка украинского флага. В апреле опубликована фотография человека, управляющего дроном, в геотеге - Часов Яр. Татуировки у человека на фото совпадают с теми, которые есть у Бэйлса. На этой неделе в аккаунте снова появилось фото человека с нашивкой ЧВК, геолокация - Часов Яр.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240820/mid-1967347211.html

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