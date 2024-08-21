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ЧВК Forward Observations Group находилась на Украине последние два года - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 21.08.2024 (обновлено: 06:09 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/chvk-1967447201.html
ЧВК Forward Observations Group находилась на Украине последние два года
ЧВК Forward Observations Group находилась на Украине последние два года - РИА Новости, 21.08.2024
ЧВК Forward Observations Group находилась на Украине последние два года
Американская частная военная компания Forward Observations Group, которая могла участвовать в атаках ВСУ на Курскую область, находится на Украине последние два... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:16
2024-08-21T06:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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сша
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observations Group, которая могла участвовать в атаках ВСУ на Курскую область, находится на Украине последние два года, свидетельствуют публикации главы компании в соцсетях, с которыми ознакомилось РИА Новости. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Как убедился корреспондент РИА Новости, в аккаунте в Instagram*, которым может пользоваться основатель ЧВК Деррик Бэйлс, есть снимки, демонстрирующие, что компания действует на Украине около двух лет. Первая публикация, связанная с действиями ЧВК на Украине, датирована 26 февраля 2022 года, на фотографии - подбитый бронеавтомобиль, а в подписи - картинка украинского флага. Также есть публикации, на которых могут быть участники ЧВК, а в геолокации указан Киев. На других снимках - различные операции на Украине. В видео, опубликованном 18 февраля 2024 года, человек закладывает противотанковую мину, а в подписи опять картинка украинского флага. В апреле опубликована фотография человека, управляющего дроном, в геотеге - Часов Яр. Татуировки у человека на фото совпадают с теми, которые есть у Бэйлса. На этой неделе в аккаунте снова появилось фото человека с нашивкой ЧВК, геолокация - Часов Яр.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240820/mid-1967347211.html
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в мире, украина, киев, сша, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Курская область, Россия
ЧВК Forward Observations Group находилась на Украине последние два года

Замеченная в Курской области американская ЧВК действовала на Украине с 2022 года

© Фото : Forward Observations GroupНаемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Forward Observations Group
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observations Group, которая могла участвовать в атаках ВСУ на Курскую область, находится на Украине последние два года, свидетельствуют публикации главы компании в соцсетях, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
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Как убедился корреспондент РИА Новости, в аккаунте в Instagram*, которым может пользоваться основатель ЧВК Деррик Бэйлс, есть снимки, демонстрирующие, что компания действует на Украине около двух лет.
Первая публикация, связанная с действиями ЧВК на Украине, датирована 26 февраля 2022 года, на фотографии - подбитый бронеавтомобиль, а в подписи - картинка украинского флага. Также есть публикации, на которых могут быть участники ЧВК, а в геолокации указан Киев.
На других снимках - различные операции на Украине. В видео, опубликованном 18 февраля 2024 года, человек закладывает противотанковую мину, а в подписи опять картинка украинского флага. В апреле опубликована фотография человека, управляющего дроном, в геотеге - Часов Яр. Татуировки у человека на фото совпадают с теми, которые есть у Бэйлса.
На этой неделе в аккаунте снова появилось фото человека с нашивкой ЧВК, геолокация - Часов Яр.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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