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Коморские острова официально стали членом ВТО
Коморские острова официально стали членом ВТО - РИА Новости, 21.08.2024
Коморские острова официально стали членом ВТО
Коморские острова официально стали 165-м членом Всемирной торговой организации (ВТО) после 17 лет переговоров, говорится в опубликованном заявлении на сайте... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:47
2024-08-21T18:47
2024-08-21T18:47
коморские острова
абу-даби
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Коморские острова официально стали 165-м членом Всемирной торговой организации (ВТО) после 17 лет переговоров, говорится в опубликованном заявлении на сайте ВТО. "Коморские острова стали 165-м членом ВТО 21 августа после того, как в течение 17 лет согласовывали с членами организации условия своего присоединения", - сказано в документе. Уточняется, что члены ВТО официально одобрили присоединение Коморских островов к ВТО на специальной церемонии, организованной во время 13-й Министерской конференции ВТО в Абу-Даби 26 февраля. "Я очень горжусь тем, что приветствую Коморские острова в качестве нового члена ВТО. Коморские острова могут использовать вступление в ВТО в качестве средства модернизации, экономических преобразований и дополнения программы региональной интеграции страны на африканском континенте", - приводятся в документе слова гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеале.
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коморские острова, абу-даби, всемирная торговая организация (вто), в мире
Коморские острова, Абу-Даби, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Коморские острова официально стали членом ВТО
Коморские острова официально стали 165-м членом ВТО после 17 лет переговоров