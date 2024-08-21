https://ria.ru/20240821/chlenstvo-1967637933.html

Коморские острова официально стали членом ВТО

Коморские острова официально стали членом ВТО - РИА Новости, 21.08.2024

Коморские острова официально стали членом ВТО

Коморские острова официально стали 165-м членом Всемирной торговой организации (ВТО) после 17 лет переговоров, говорится в опубликованном заявлении на сайте... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:47

2024-08-21T18:47

2024-08-21T18:47

коморские острова

абу-даби

всемирная торговая организация (вто)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101284/39/1012843980_0:289:3001:1977_1920x0_80_0_0_3c1edb245c33ad3d9d4d6dc5ade67967.jpg

ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Коморские острова официально стали 165-м членом Всемирной торговой организации (ВТО) после 17 лет переговоров, говорится в опубликованном заявлении на сайте ВТО. "Коморские острова стали 165-м членом ВТО 21 августа после того, как в течение 17 лет согласовывали с членами организации условия своего присоединения", - сказано в документе. Уточняется, что члены ВТО официально одобрили присоединение Коморских островов к ВТО на специальной церемонии, организованной во время 13-й Министерской конференции ВТО в Абу-Даби 26 февраля. "Я очень горжусь тем, что приветствую Коморские острова в качестве нового члена ВТО. Коморские острова могут использовать вступление в ВТО в качестве средства модернизации, экономических преобразований и дополнения программы региональной интеграции страны на африканском континенте", - приводятся в документе слова гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеале.

https://ria.ru/20240318/soglashenie-1934108446.html

коморские острова

абу-даби

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коморские острова, абу-даби, всемирная торговая организация (вто), в мире