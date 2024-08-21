Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии оправдал подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 21.08.2024 (обновлено: 16:42 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/chekhiya-1967598529.html
Президент Чехии оправдал подрыв "Северных потоков"
Президент Чехии оправдал подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 21.08.2024
Президент Чехии оправдал подрыв "Северных потоков"
Президент Чехии Петр Павел заявил о праве Украины на подрыв "Северных потоков". Об этом он заявил в интервью Novinky. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:41
2024-08-21T16:42
в мире
чехия
европа
польша
петр павел
владимир путин
генеральная прокуратура рф
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил о праве Украины на подрыв "Северных потоков". Об этом он заявил в интервью Novinky."Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы - это стратегический объект. Если бы атака была направлена ​​на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то – и я специально говорю "условно" – это была бы законная цель", — утверждает он.При этом Павел поспешил добавить, что не располагает подобной информацией.На прошлой неделе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкая Генпрокуратура еще в июне передала Польше ордер на арест некоего Владимира З., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Фото сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что З. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240820/germaniya-1967364273.html
https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html
чехия
европа
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, европа, польша, петр павел, владимир путин, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Чехия, Европа, Польша, Петр Павел, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Президент Чехии оправдал подрыв "Северных потоков"

Президент Чехии Павел: у Украины было право взорвать "Северные потоки"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил о праве Украины на подрыв "Северных потоков". Об этом он заявил в интервью Novinky.
"Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы - это стратегический объект. Если бы атака была направлена ​​на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то – и я специально говорю "условно" – это была бы законная цель", — утверждает он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
СМИ узнали о реакции ФРГ на дерзкое заявление Туска о "Северных потоках"
20 августа, 16:34
При этом Павел поспешил добавить, что не располагает подобной информацией.
На прошлой неделе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкая Генпрокуратура еще в июне передала Польше ордер на арест некоего Владимира З., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Фото сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что З. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
СМИ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
8 января, 14:28
 
В миреЧехияЕвропаПольшаПетр ПавелВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала