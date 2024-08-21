https://ria.ru/20240821/chekhiya-1967598529.html

Президент Чехии оправдал подрыв "Северных потоков"

Президент Чехии оправдал подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 21.08.2024

Президент Чехии оправдал подрыв "Северных потоков"

Президент Чехии Петр Павел заявил о праве Украины на подрыв "Северных потоков". Об этом он заявил в интервью Novinky. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:41

2024-08-21T16:41

2024-08-21T16:42

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генеральная прокуратура рф

северный поток

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил о праве Украины на подрыв "Северных потоков". Об этом он заявил в интервью Novinky."Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы - это стратегический объект. Если бы атака была направлена ​​на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то – и я специально говорю "условно" – это была бы законная цель", — утверждает он.При этом Павел поспешил добавить, что не располагает подобной информацией.На прошлой неделе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкая Генпрокуратура еще в июне передала Польше ордер на арест некоего Владимира З., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Фото сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что З. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240820/germaniya-1967364273.html

https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html

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в мире, чехия, европа, польша, петр павел, владимир путин, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2