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В Чехии призвали спецслужбы проверить деятельность РПЦ - РИА Новости, 21.08.2024
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Религия
 
02:30 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/chekhiya-1967444304.html
В Чехии призвали спецслужбы проверить деятельность РПЦ
В Чехии призвали спецслужбы проверить деятельность РПЦ - РИА Новости, 21.08.2024
В Чехии призвали спецслужбы проверить деятельность РПЦ
Члены комитета по безопасности верхней палаты парламента (Сената) Чехии призвали во вторник правительство республики поручить спецслужбам проверку деятельности... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:30
2024-08-21T02:30
религия
россия
венгрия
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виктор орбан
петер сийярто
русская православная церковь
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ПРАГА, 21 авг – РИА Новости. Члены комитета по безопасности верхней палаты парламента (Сената) Чехии призвали во вторник правительство республики поручить спецслужбам проверку деятельности Русской православной церкви и Православной церкви Чешских земель, которых члены комиссии подозревают в проведении операций по расширению российского влияния в стране, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на главу комитета Павла Фишера. "Свободой религии и объединений нельзя злоупотреблять ради оказания незаконного влияния недружественной иностранной державы (России). Мы убеждены, что также нежелательно, чтобы Русская православная церковь в Чехии или Православная церковь Чешских земель использовались для распространения влияния РФ, противоречащего интересам Чехии", - цитирует агентство Фишера. По словам Фишера, если действующие правила не позволяют государству реагировать на угрозы безопасности, вызванные злоупотреблениями в отношении церквей, правительству следует предложить поправку, которая предоставит ему необходимые полномочия, аналогично случаю с ассоциациями или политическими партиями. В апреле 2023 года правительство Чехии внесло в национальный санкционный список патриарха московского Кирилла. Ранее Венгрия отказывалась одобрять шестой пакет санкций ЕС против РФ, пока из санкционного списка не исключат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности против главы Русской православной церкви. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что исключение патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС было для Венгрии принципиальным вопросом из уважения к свободе вероисповедания. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967443654.html
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россия, венгрия, чехия, виктор орбан, петер сийярто, русская православная церковь, евросоюз, в мире
Религия, Россия, Венгрия, Чехия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Русская православная церковь, Евросоюз, В мире
В Чехии призвали спецслужбы проверить деятельность РПЦ

В Сенате Чехии призвали проверить деятельность православных храмов в стране

© Depositphotos.com / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Depositphotos.com / lightpoet
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге . Архивное фото
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ПРАГА, 21 авг – РИА Новости. Члены комитета по безопасности верхней палаты парламента (Сената) Чехии призвали во вторник правительство республики поручить спецслужбам проверку деятельности Русской православной церкви и Православной церкви Чешских земель, которых члены комиссии подозревают в проведении операций по расширению российского влияния в стране, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на главу комитета Павла Фишера.
"Свободой религии и объединений нельзя злоупотреблять ради оказания незаконного влияния недружественной иностранной державы (России). Мы убеждены, что также нежелательно, чтобы Русская православная церковь в Чехии или Православная церковь Чешских земель использовались для распространения влияния РФ, противоречащего интересам Чехии", - цитирует агентство Фишера.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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По словам Фишера, если действующие правила не позволяют государству реагировать на угрозы безопасности, вызванные злоупотреблениями в отношении церквей, правительству следует предложить поправку, которая предоставит ему необходимые полномочия, аналогично случаю с ассоциациями или политическими партиями.
В апреле 2023 года правительство Чехии внесло в национальный санкционный список патриарха московского Кирилла.
Ранее Венгрия отказывалась одобрять шестой пакет санкций ЕС против РФ, пока из санкционного списка не исключат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности против главы Русской православной церкви. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что исключение патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС было для Венгрии принципиальным вопросом из уважения к свободе вероисповедания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РелигияРоссияВенгрияЧехияВиктор ОрбанПетер СийяртоРусская православная церковьЕвросоюзВ мире
 
 
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