https://ria.ru/20240821/chechnya-1967438521.html

Путин подарил матери Кадырова букет цветов

Путин подарил матери Кадырова букет цветов - РИА Новости, 21.08.2024

Путин подарил матери Кадырова букет цветов

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Чечню встретился в неформальной обстановке с матерью главы республики Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой и подарил ей РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T00:22

2024-08-21T00:22

2024-08-21T10:26

россия

северо-кавказский федеральный округ

грозный

владимир путин

рамзан кадыров

общество

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Чечню встретился в неформальной обстановке с матерью главы республики Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой и подарил ей букет цветов. Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. В Чечне президент РФ посетил могилу первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, осмотрел макет нового района Грозного, названного в честь президента РФ, ознакомился с работой Российского университета спецназа и пообщался с добровольцами, которые отправятся в зону СВО. Также Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым.

https://ria.ru/20240820/groznyy-1967435631.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

грозный

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россия, северо-кавказский федеральный округ, грозный, владимир путин, рамзан кадыров, общество, чеченская республика (чечня)