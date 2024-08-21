https://ria.ru/20240821/chechnya-1967438521.html
Путин подарил матери Кадырова букет цветов
Путин подарил матери Кадырова букет цветов - РИА Новости, 21.08.2024
Путин подарил матери Кадырова букет цветов
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Чечню встретился в неформальной обстановке с матерью главы республики Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой и подарил ей РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T00:22
2024-08-21T00:22
2024-08-21T10:26
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северо-кавказский федеральный округ
грозный
владимир путин
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общество
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Чечню встретился в неформальной обстановке с матерью главы республики Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой и подарил ей букет цветов. Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. В Чечне президент РФ посетил могилу первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, осмотрел макет нового района Грозного, названного в честь президента РФ, ознакомился с работой Российского университета спецназа и пообщался с добровольцами, которые отправятся в зону СВО. Также Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым.
https://ria.ru/20240820/groznyy-1967435631.html
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россия, северо-кавказский федеральный округ, грозный, владимир путин, рамзан кадыров, общество, чеченская республика (чечня)
Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Грозный, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Общество, Чеченская республика (Чечня)
Путин подарил матери Кадырова букет цветов
Путин встретился с матерью Рамзана Кадырова и подарил ей букет цветов