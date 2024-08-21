https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967620757.html

Появились подробности о компании из дела генерала Булгакова

Появились подробности о компании из дела генерала Булгакова - РИА Новости, 21.08.2024

Появились подробности о компании из дела генерала Булгакова

Компания ООО "Нева-Балт СПб", указанная в материалах уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, в период с... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:38

2024-08-21T17:38

2024-08-21T17:39

дмитрий булгаков

геннадий селезнев

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Компания ООО "Нева-Балт СПб", указанная в материалах уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, в период с 2022 по 2024 годы заключила девять госконтрактов на общую сумму чуть более 65 миллионов рублей, следует из данных системы госзакупок. Согласно материалам, озвученным в среду в Мосгорсуде, в рамках данного дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также Геннадий Селезнев. По данным сайта rusprofile.ru, который содержит сведения о заключенных госконтрактах на основе данных портала госзакупок, ООО "Нева-Балт СПб" в период с 29 августа 2022 года по 19 апреля 2024 года в качестве поставщика заключила девять госконтрактов на общую сумму чуть более 65 миллионов рублей. Семь из этих контрактов еще находятся на исполнении – до конца этого года, а также до конца 2028, 2029 и 2030 годов. Заказчиками в госконтрактах выступили Волховская межрайонная больница и Гатчинская клиническая межрайонная больница в Ленинградской области, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, администрация Волошовского сельского поселения (Ленинградская область), средняя общеобразовательная школа №245 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, госпиталь для ветеранов войн и городской клинический онкологический диспансер в Санкт-Петербурге, а также городская больница №38 имени Н.А. Семашко и кожно-венерологический диспансер №1 в Санкт-Петербурге. Компания предоставляла услуги в сфере энергетики и теплоснабжения, в частности, проводила модернизацию системы теплоснабжения с заменой оборудования в здании культурно-досугового центра "Селяночка" в поселке Волошово, проводила техническое перевооружение встроенной газовой котельной в онкодиспансере, разрабатывала проектно-сметную документацию по модернизации двух индивидуальных тепловых пунктов в здании взрослой поликлиники. Герман Яковлев, по данным ЕГРЮЛ, возглавил ООО "Нева-Балт СПб" 15 августа 2023 года. Генералу Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание. Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".

https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967594603.html

https://ria.ru/20240813/obyski-1965830794.html

https://ria.ru/20240806/delo-1964301311.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий булгаков, геннадий селезнев