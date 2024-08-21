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По делу генерала Булгакова проходят еще два фигуранта - РИА Новости, 21.08.2024
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16:19 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967592601.html
По делу генерала Булгакова проходят еще два фигуранта
По делу генерала Булгакова проходят еще два фигуранта - РИА Новости, 21.08.2024
По делу генерала Булгакова проходят еще два фигуранта
По делу бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова проходят ещё два фигуранта, они заключены под стражу, следует из материалов дела,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:19
2024-08-21T16:19
происшествия
дмитрий булгаков
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По делу бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова проходят ещё два фигуранта, они заключены под стражу, следует из материалов дела, озвученных сегодня в Мосгорсуде, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Булгакова на срок до 25 сентября. "В рамках данного дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также Геннадий Селезнев", - указано в материалах. Генералу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание. Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
https://ria.ru/20240808/bulgakov-1964805019.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, дмитрий булгаков, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Дмитрий Булгаков, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
По делу генерала Булгакова проходят еще два фигуранта

По делу генерала Булгакова проходят еще два фигуранта, их заключили под стражу

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков
Бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Колчин
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Бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По делу бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова проходят ещё два фигуранта, они заключены под стражу, следует из материалов дела, озвученных сегодня в Мосгорсуде, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Булгакова на срок до 25 сентября.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
СМИ раскрыли детали дела генерала Булгакова
8 августа, 04:55
"В рамках данного дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также Геннадий Селезнев", - указано в материалах.
Генералу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле.
По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание.
Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая, 08:00
 
ПроисшествияДмитрий БулгаковРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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