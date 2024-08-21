https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967592601.html

По делу генерала Булгакова проходят еще два фигуранта

По делу генерала Булгакова проходят еще два фигуранта - РИА Новости, 21.08.2024

По делу генерала Булгакова проходят еще два фигуранта

По делу бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова проходят ещё два фигуранта, они заключены под стражу, следует из материалов дела,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:19

2024-08-21T16:19

2024-08-21T16:19

происшествия

дмитрий булгаков

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По делу бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова проходят ещё два фигуранта, они заключены под стражу, следует из материалов дела, озвученных сегодня в Мосгорсуде, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Булгакова на срок до 25 сентября. "В рамках данного дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также Геннадий Селезнев", - указано в материалах. Генералу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание. Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".

https://ria.ru/20240808/bulgakov-1964805019.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дмитрий булгаков, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)