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Суд отказался выпустить экс-замминистра обороны Булгакова из СИЗО
Суд отказался выпустить экс-замминистра обороны Булгакова из СИЗО - РИА Новости, 21.08.2024
Суд отказался выпустить экс-замминистра обороны Булгакова из СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:48
2024-08-21T14:48
2024-08-21T14:52
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решила судья.Таким образом, Булгаков останется в СИЗО как минимум до 25 сентября.Как стало известно в ходе заседания, генералу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Защита и сам Булгаков просили меру пресечения смягчить."Ваша честь, я просил бы изменить мне меру пресечения. Во-первых возраст, мне скоро 70 лет, во-вторых, состояние здоровья: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз обеих конечностей. Врачи СИЗО мне стремятся как могут помочь, но болезней так много и они в такой стадии, что в этих условиях невозможно что-то сделать", - сетовал Булгаков.Он добавил, что честно служил и противоправных действий не совершал."Я всю жизнь служил в армии, об оценке моей службы говорят мои награды. Выезд за пределы России для меня исключен, в отношении меня приняты санкции почти всех недружественных государств. Я не коррупционер, никаких доходов и ценностей у меня дома не изъято, только те средства, которые соответствуют моим доходам и пенсии", - добавил обвиняемый.Адвокат со ссылкой на медицинские документы отметил, что Булгакову необходима "серьезная операция на позвоночнике", а в день он принимает 16 наименований разных лекарственных препаратов.Следователь просил оставить меру пресечения в силе, так как, находясь на свободе, Булгаков может помешать расследованию, воспользовавшись широкими связями, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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россия, происшествия, москва, дмитрий булгаков, московский городской суд
Россия, Происшествия, Москва, Дмитрий Булгаков, Московский городской суд
Суд отказался выпустить экс-замминистра обороны Булгакова из СИЗО
Обвиняемого в мошенничестве экс-замминистра обороны Булгакова оставили в СИЗО
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы
оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решила судья.
Таким образом, Булгаков останется в СИЗО как минимум до 25 сентября.
Как стало известно в ходе заседания, генералу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Защита и сам Булгаков просили меру пресечения смягчить.
"Ваша честь, я просил бы изменить мне меру пресечения. Во-первых возраст, мне скоро 70 лет, во-вторых, состояние здоровья: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз обеих конечностей. Врачи СИЗО мне стремятся как могут помочь, но болезней так много и они в такой стадии, что в этих условиях невозможно что-то сделать", - сетовал Булгаков.
Он добавил, что честно служил и противоправных действий не совершал.
"Я всю жизнь служил в армии, об оценке моей службы говорят мои награды. Выезд за пределы России для меня исключен, в отношении меня приняты санкции почти всех недружественных государств. Я не коррупционер, никаких доходов и ценностей у меня дома не изъято, только те средства, которые соответствуют моим доходам и пенсии", - добавил обвиняемый.
Адвокат со ссылкой на медицинские документы отметил, что Булгакову необходима "серьезная операция на позвоночнике", а в день он принимает 16 наименований разных лекарственных препаратов.
Следователь просил оставить меру пресечения в силе, так как, находясь на свободе, Булгаков может помешать расследованию, воспользовавшись широкими связями, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства.