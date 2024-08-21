Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае дали условные сроки браконьерам, добывавшим осетровых - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 21.08.2024 (обновлено: 07:38 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/brakonery-1967463138.html
В Хабаровском крае дали условные сроки браконьерам, добывавшим осетровых
В Хабаровском крае дали условные сроки браконьерам, добывавшим осетровых - РИА Новости, 21.08.2024
В Хабаровском крае дали условные сроки браконьерам, добывавшим осетровых
Условные сроки получили пять браконьеров, добывшие краснокнижных рыб семейства осетровых и хранившие черную икру в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:37
2024-08-21T07:38
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752267086_16:0:1890:1054_1920x0_80_0_0_e5224ec0c4956eb8d9018d8b99aa4c8c.jpg
ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Условные сроки получили пять браконьеров, добывшие краснокнижных рыб семейства осетровых и хранившие черную икру в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура. По данным прокуратуры, четверо мужчин и женщина с сентября 2019 года по май 2022-го добывали в Комсомольском районе осетров и калугу. "Всего в ходе следственных действий обнаружено и изъято более 140 литров черной икры и свыше 90 частей рыб семейства осетровых... Всем осужденным назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении. Центральным районным судом Комсомольска-на-Амуре вынесен обвинительный приговор фигурантам по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). Отмечается, что с виновных взыскана сумма причиненного ущерба, на их имущество наложен арест.
https://ria.ru/20240528/kamchatka-1948819396.html
https://ria.ru/20231120/brakonery-1910476142.html
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752267086_250:0:1655:1054_1920x0_80_0_0_bd263ad306e90d70f0febc63a0a09ee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, россия
Происшествия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Россия
В Хабаровском крае дали условные сроки браконьерам, добывавшим осетровых

В Хабаровском крае дали условные сроки пяти браконьерам, добывавших осетровых

© РИА Новости / ФСБ РФНезаконно добытые осетровые
Незаконно добытые осетровые - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Незаконно добытые осетровые. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Условные сроки получили пять браконьеров, добывшие краснокнижных рыб семейства осетровых и хранившие черную икру в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура.
По данным прокуратуры, четверо мужчин и женщина с сентября 2019 года по май 2022-го добывали в Комсомольском районе осетров и калугу.
Кадр видео с браконьерами, которые убили трёх медведей в камчатском заповеднике - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
На Камчатке ищут браконьеров, расстрелявших медведей с вертолета
28 мая, 09:12
"Всего в ходе следственных действий обнаружено и изъято более 140 литров черной икры и свыше 90 частей рыб семейства осетровых... Всем осужденным назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.
Центральным районным судом Комсомольска-на-Амуре вынесен обвинительный приговор фигурантам по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).
Отмечается, что с виновных взыскана сумма причиненного ущерба, на их имущество наложен арест.
Изъятая пограничниками на Сахалине партия трепанга - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
На Сахалине у браконьеров изъяли партию трепанга на 7,2 миллиона рублей
20 ноября 2023, 03:46
 
ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала