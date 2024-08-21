https://ria.ru/20240821/brakonery-1967463138.html
В Хабаровском крае дали условные сроки браконьерам, добывавшим осетровых
В Хабаровском крае дали условные сроки браконьерам, добывавшим осетровых - РИА Новости, 21.08.2024
В Хабаровском крае дали условные сроки браконьерам, добывавшим осетровых
Условные сроки получили пять браконьеров, добывшие краснокнижных рыб семейства осетровых и хранившие черную икру в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:37
2024-08-21T07:37
2024-08-21T07:38
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Условные сроки получили пять браконьеров, добывшие краснокнижных рыб семейства осетровых и хранившие черную икру в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура. По данным прокуратуры, четверо мужчин и женщина с сентября 2019 года по май 2022-го добывали в Комсомольском районе осетров и калугу. "Всего в ходе следственных действий обнаружено и изъято более 140 литров черной икры и свыше 90 частей рыб семейства осетровых... Всем осужденным назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении. Центральным районным судом Комсомольска-на-Амуре вынесен обвинительный приговор фигурантам по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). Отмечается, что с виновных взыскана сумма причиненного ущерба, на их имущество наложен арест.
https://ria.ru/20240528/kamchatka-1948819396.html
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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, россия
Происшествия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Россия
В Хабаровском крае дали условные сроки браконьерам, добывавшим осетровых
В Хабаровском крае дали условные сроки пяти браконьерам, добывавших осетровых