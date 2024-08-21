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Власти Липецкой области объяснили громкие звуки в регионе
Власти Липецкой области объяснили громкие звуки в регионе - РИА Новости, 21.08.2024
Власти Липецкой области объяснили громкие звуки в регионе
Обезвреживание обнаруженных фрагментов БПЛА будут проводить в Липецком районе в течение дня, жители могут слышать громкие хлопки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:01
2024-08-21T13:01
2024-08-21T13:01
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ТУЛА, 21 авг – РИА Новости. Обезвреживание обнаруженных фрагментов БПЛА будут проводить в Липецком районе в течение дня, жители могут слышать громкие хлопки, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в своем Telegram-канале. "Сегодня в Липецком районе запланировано обезвреживание обнаруженных ранее фрагментов БПЛА. В течение дня будут работать взрывотехники. В связи с этим жители Липецка и его окрестностей могут слышать громкие хлопки", - говорится в сообщении. Специалисты просят жителей сохранять спокойствие, работы будут проводиться в плановом режиме, безопасности ничего не угрожает. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, запланированное обезвреживание фрагментов БПЛА – продолжение работ по устранению последствий атаки дронов на Липецкую область 9 августа. Специалисты проводят их с 17 августа. В ночь на 9 августа, по сообщению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, после ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры, возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА. Позднее глава Липецкого района Давид Тодуа сообщал, что в регионе в результате атаки были повреждены более 100 домов, сейчас в них ведутся ремонтные работы.
https://ria.ru/20240815/vyplata-1966447189.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкий район, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Вооруженные силы РФ, Общество
Власти Липецкой области объяснили громкие звуки в регионе
В Липецком районе в течение дня будут проводить обезвреживание фрагментов БПЛА