Рейтинг@Mail.ru
Власти Липецкой области объяснили громкие звуки в регионе - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/bpla-1967531274.html
Власти Липецкой области объяснили громкие звуки в регионе
Власти Липецкой области объяснили громкие звуки в регионе - РИА Новости, 21.08.2024
Власти Липецкой области объяснили громкие звуки в регионе
Обезвреживание обнаруженных фрагментов БПЛА будут проводить в Липецком районе в течение дня, жители могут слышать громкие хлопки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:01
2024-08-21T13:01
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкий район
липецкая область
игорь артамонов
россия
вооруженные силы рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899994914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42c691fd26515b4845df511fae42e8b8.jpg
ТУЛА, 21 авг – РИА Новости. Обезвреживание обнаруженных фрагментов БПЛА будут проводить в Липецком районе в течение дня, жители могут слышать громкие хлопки, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в своем Telegram-канале. "Сегодня в Липецком районе запланировано обезвреживание обнаруженных ранее фрагментов БПЛА. В течение дня будут работать взрывотехники. В связи с этим жители Липецка и его окрестностей могут слышать громкие хлопки", - говорится в сообщении. Специалисты просят жителей сохранять спокойствие, работы будут проводиться в плановом режиме, безопасности ничего не угрожает. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, запланированное обезвреживание фрагментов БПЛА – продолжение работ по устранению последствий атаки дронов на Липецкую область 9 августа. Специалисты проводят их с 17 августа. В ночь на 9 августа, по сообщению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, после ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры, возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА. Позднее глава Липецкого района Давид Тодуа сообщал, что в регионе в результате атаки были повреждены более 100 домов, сейчас в них ведутся ремонтные работы.
https://ria.ru/20240815/vyplata-1966447189.html
https://ria.ru/20240815/pomosch-1966356651.html
липецкий район
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899994914_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c53d3f89729c489f8b3aa083bfbecbcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, липецкий район, липецкая область, игорь артамонов, россия, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкий район, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Вооруженные силы РФ, Общество
Власти Липецкой области объяснили громкие звуки в регионе

В Липецком районе в течение дня будут проводить обезвреживание фрагментов БПЛА

© Фото : правительство Липецкой областиЛипецкая область
Липецкая область - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Липецкая область. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 21 авг – РИА Новости. Обезвреживание обнаруженных фрагментов БПЛА будут проводить в Липецком районе в течение дня, жители могут слышать громкие хлопки, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в своем Telegram-канале.
"Сегодня в Липецком районе запланировано обезвреживание обнаруженных ранее фрагментов БПЛА. В течение дня будут работать взрывотехники. В связи с этим жители Липецка и его окрестностей могут слышать громкие хлопки", - говорится в сообщении.
Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Липецкой области ввели выплату жителям поврежденных при атаках БПЛА домов
15 августа, 17:55
Специалисты просят жителей сохранять спокойствие, работы будут проводиться в плановом режиме, безопасности ничего не угрожает.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, запланированное обезвреживание фрагментов БПЛА – продолжение работ по устранению последствий атаки дронов на Липецкую область 9 августа. Специалисты проводят их с 17 августа.
В ночь на 9 августа, по сообщению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, после ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры, возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА. Позднее глава Липецкого района Давид Тодуа сообщал, что в регионе в результате атаки были повреждены более 100 домов, сейчас в них ведутся ремонтные работы.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Прибывшим из приграничных регионов в Липецкую область помогают адресно
15 августа, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛипецкий районЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссияВооруженные силы РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала