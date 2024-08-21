https://ria.ru/20240821/bolgarija-1967502015.html

Болгария попросила ЕС принять защитные меры из-за импорта яиц с Украины

Болгария попросила ЕС принять защитные меры из-за импорта яиц с Украины - РИА Новости, 21.08.2024

Болгария попросила ЕС принять защитные меры из-за импорта яиц с Украины

Болгария просит Еврокомиссию активировать защитный механизм для болгарских производителей яиц на фоне негативного влияния на рынок импорта с Украины, сообщает... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:22

2024-08-21T11:22

2024-08-21T11:22

болгария

украина

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

экономика

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Болгария просит Еврокомиссию активировать защитный механизм для болгарских производителей яиц на фоне негативного влияния на рынок импорта с Украины, сообщает болгарский минсельхоз. Ранее Болгарское национальное радио (БНР) сообщало, что ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала от властей страны ввести запрет на импорт украинских яиц хотя бы на 120 дней из-за многомиллионных убытков, угрожая протестами, если их требования не буду рассмотрены. "Болгария просит Европейскую комиссию активировать защитный механизм для болгарских производителей яиц из-за наблюдаемых негативных тенденций на рынке в результате импорта из Украины. Процедура подготовки письменного запроса в Комиссию уже началась", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным ведомства, министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георги Тахов ранее представил данные о ситуации в отрасли совету министров в Брюсселе. ЕС в июле из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца. Сообщалось, что мера будет действовать до 31 декабря. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее, в конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.

https://ria.ru/20230919/zerno-1897231590.html

https://ria.ru/20230914/otmena-1896338497.html

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болгария, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, экономика