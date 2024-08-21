https://ria.ru/20240821/bogomaz-1967442015.html

В Брянской области силы ПВО за час уничтожили семь беспилотников ВСУ

В Брянской области силы ПВО за час уничтожили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024

В Брянской области силы ПВО за час уничтожили семь беспилотников ВСУ

ПВО в течение часа уничтожила семь украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T01:41

2024-08-21T01:41

2024-08-21T01:41

специальная военная операция на украине

брянская область

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александр богомаз

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО в течение часа уничтожила семь украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. В течение часа силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, россия, александр богомаз, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф