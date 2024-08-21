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В Брянской области силы ПВО за час уничтожили семь беспилотников ВСУ
В Брянской области силы ПВО за час уничтожили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
В Брянской области силы ПВО за час уничтожили семь беспилотников ВСУ
ПВО в течение часа уничтожила семь украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T01:41
2024-08-21T01:41
2024-08-21T01:41
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ПВО в течение часа уничтожила семь украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. В течение часа силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Брянской области силы ПВО за час уничтожили семь беспилотников ВСУ
Богомаз: силы ПВО за час уничтожили семь беспилотников ВСУ, пострадавших нет