https://ria.ru/20240821/bmp-1967450317.html

Российские бойцы в зоне СВО эвакуировали трофейную шведскую БМП

Российские бойцы в зоне СВО эвакуировали трофейную шведскую БМП - РИА Новости, 21.08.2024

Российские бойцы в зоне СВО эвакуировали трофейную шведскую БМП

Военнослужащие эвакуационной группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:09

2024-08-21T04:09

2024-08-21T04:09

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967450183_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_56639d20d20e92114e1ef09a9d1cdbb0.jpg

ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Военнослужащие эвакуационной группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", успешно эвакуировали шведскую БМП CV90, рассказал РИА Новости командир ремонтного подразделения. "Сегодня ночью наша эвакуационная группа с помощью двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) вытащила ранее подбитую украинскую БМП CV90 (шведского производства), которая находилась вблизи населенного пункта Богдановка", - сказал командир. Он уточнил, что в данный момент БМП находится в тыловой зоне на территории ремонтного подразделения.

https://ria.ru/20240820/vsu-1967411512.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия