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Российские бойцы в зоне СВО эвакуировали трофейную шведскую БМП
Российские бойцы в зоне СВО эвакуировали трофейную шведскую БМП - РИА Новости, 21.08.2024
Российские бойцы в зоне СВО эвакуировали трофейную шведскую БМП
Военнослужащие эвакуационной группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:09
2024-08-21T04:09
2024-08-21T04:09
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Военнослужащие эвакуационной группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", успешно эвакуировали шведскую БМП CV90, рассказал РИА Новости командир ремонтного подразделения. "Сегодня ночью наша эвакуационная группа с помощью двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) вытащила ранее подбитую украинскую БМП CV90 (шведского производства), которая находилась вблизи населенного пункта Богдановка", - сказал командир. Он уточнил, что в данный момент БМП находится в тыловой зоне на территории ремонтного подразделения.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские бойцы в зоне СВО эвакуировали трофейную шведскую БМП
Российские бойцы эвакуировали с Артемовского участка СВО шведскую БМП CV90
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Военнослужащие эвакуационной группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", успешно эвакуировали шведскую БМП CV90, рассказал РИА Новости командир ремонтного подразделения.
"Сегодня ночью наша эвакуационная группа с помощью двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) вытащила ранее подбитую украинскую БМП CV90 (шведского производства), которая находилась вблизи населенного пункта Богдановка", - сказал командир.
Он уточнил, что в данный момент БМП находится в тыловой зоне на территории ремонтного подразделения.