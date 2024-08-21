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Российские бойцы в зоне СВО эвакуировали трофейную шведскую БМП - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:09 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/bmp-1967450317.html
Российские бойцы в зоне СВО эвакуировали трофейную шведскую БМП
Российские бойцы в зоне СВО эвакуировали трофейную шведскую БМП - РИА Новости, 21.08.2024
Российские бойцы в зоне СВО эвакуировали трофейную шведскую БМП
Военнослужащие эвакуационной группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:09
2024-08-21T04:09
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Военнослужащие эвакуационной группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", успешно эвакуировали шведскую БМП CV90, рассказал РИА Новости командир ремонтного подразделения. "Сегодня ночью наша эвакуационная группа с помощью двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) вытащила ранее подбитую украинскую БМП CV90 (шведского производства), которая находилась вблизи населенного пункта Богдановка", - сказал командир. Он уточнил, что в данный момент БМП находится в тыловой зоне на территории ремонтного подразделения.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские бойцы в зоне СВО эвакуировали трофейную шведскую БМП

Российские бойцы эвакуировали с Артемовского участка СВО шведскую БМП CV90

© РИА Новости / TelegramТрофейная шведская БМП CV90
Трофейная шведская БМП CV90 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Telegram
Трофейная шведская БМП CV90
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Военнослужащие эвакуационной группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск "Юг", успешно эвакуировали шведскую БМП CV90, рассказал РИА Новости командир ремонтного подразделения.
"Сегодня ночью наша эвакуационная группа с помощью двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) вытащила ранее подбитую украинскую БМП CV90 (шведского производства), которая находилась вблизи населенного пункта Богдановка", - сказал командир.
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Он уточнил, что в данный момент БМП находится в тыловой зоне на территории ремонтного подразделения.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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