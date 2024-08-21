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Эксперты рассказали, какой сотовый оператор лучше работает в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2024
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11:03 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/bilayn-1967495363.html
Эксперты рассказали, какой сотовый оператор лучше работает в Подмосковье
Эксперты рассказали, какой сотовый оператор лучше работает в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2024
Эксперты рассказали, какой сотовый оператор лучше работает в Подмосковье
Лидером по покрытию, а также качеству услуг голосовой связи и мобильного интернета в Московской области стал билайн; далее следуют "Теле2", МТС и "Мегафон",... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:03
2024-08-21T11:03
технологии
московская область (подмосковье)
мтс
мегафон
билайн
мобильная связь
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Лидером по покрытию, а также качеству услуг голосовой связи и мобильного интернета в Московской области стал билайн; далее следуют "Теле2", МТС и "Мегафон", отмечается в независимом исследовании компании DMTeL.Билайн занял верхнюю строчку рейтинга по оценке качества услуг передачи данных и голосовой связи, а также радиопокрытия."Теле2" находится на второй строчке по оценке качества голосовой связи и на третьем – по качеству услуг передачи данных и радиопокрытия, отметили аналитики.МТС занял третью позицию в рейтинге. Оценка качества услуг передачи данных в сети оператора соответствует второй позиции, качество голосовой связи - третьей позиции, а характеристик радиопокрытия — четвертой.Замыкает четверку лидеров "Мегафон". Как по качеству голосовой связи, так и по качеству передачи данных оператор соответствуют четвертой позиции. При этом оценка радиопокрытия соответствуют второй позиции, говорится в исследовании.
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технологии, московская область (подмосковье), мтс, мегафон, билайн, мобильная связь
Технологии, Московская область (Подмосковье), МТС, Мегафон, Билайн, мобильная связь

Эксперты рассказали, какой сотовый оператор лучше работает в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Лидером по покрытию, а также качеству услуг голосовой связи и мобильного интернета в Московской области стал билайн; далее следуют "Теле2", МТС и "Мегафон", отмечается в независимом исследовании компании DMTeL.
Билайн занял верхнюю строчку рейтинга по оценке качества услуг передачи данных и голосовой связи, а также радиопокрытия.
"Теле2" находится на второй строчке по оценке качества голосовой связи и на третьем – по качеству услуг передачи данных и радиопокрытия, отметили аналитики.
МТС занял третью позицию в рейтинге. Оценка качества услуг передачи данных в сети оператора соответствует второй позиции, качество голосовой связи - третьей позиции, а характеристик радиопокрытия — четвертой.
Замыкает четверку лидеров "Мегафон". Как по качеству голосовой связи, так и по качеству передачи данных оператор соответствуют четвертой позиции. При этом оценка радиопокрытия соответствуют второй позиции, говорится в исследовании.
 
ТехнологииМосковская область (Подмосковье)МТСМегафонБилайнмобильная связь
 
 
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