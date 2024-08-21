https://ria.ru/20240821/bilayn-1967495363.html

Эксперты рассказали, какой сотовый оператор лучше работает в Подмосковье

Эксперты рассказали, какой сотовый оператор лучше работает в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2024

Эксперты рассказали, какой сотовый оператор лучше работает в Подмосковье

Лидером по покрытию, а также качеству услуг голосовой связи и мобильного интернета в Московской области стал билайн; далее следуют "Теле2", МТС и "Мегафон",... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:03

2024-08-21T11:03

2024-08-21T11:03

технологии

московская область (подмосковье)

мтс

мегафон

билайн

мобильная связь

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Лидером по покрытию, а также качеству услуг голосовой связи и мобильного интернета в Московской области стал билайн; далее следуют "Теле2", МТС и "Мегафон", отмечается в независимом исследовании компании DMTeL.Билайн занял верхнюю строчку рейтинга по оценке качества услуг передачи данных и голосовой связи, а также радиопокрытия."Теле2" находится на второй строчке по оценке качества голосовой связи и на третьем – по качеству услуг передачи данных и радиопокрытия, отметили аналитики.МТС занял третью позицию в рейтинге. Оценка качества услуг передачи данных в сети оператора соответствует второй позиции, качество голосовой связи - третьей позиции, а характеристик радиопокрытия — четвертой.Замыкает четверку лидеров "Мегафон". Как по качеству голосовой связи, так и по качеству передачи данных оператор соответствуют четвертой позиции. При этом оценка радиопокрытия соответствуют второй позиции, говорится в исследовании.

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, московская область (подмосковье), мтс, мегафон, билайн, мобильная связь