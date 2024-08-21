https://ria.ru/20240821/bespilotniki-1967659583.html

В Краснодарском крае за полгода предотвратили более 30 атак БПЛА

В Краснодарском крае за полгода предотвратили более 30 атак БПЛА - РИА Новости, 21.08.2024

В Краснодарском крае за полгода предотвратили более 30 атак БПЛА

Более 30 атак с применением беспилотников на объекты критической инфраструктуры предотвращены в Краснодарском крае в первом полугодии 2024 года, сообщил в среду РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T21:16

2024-08-21T21:16

2024-08-21T21:16

специальная военная операция на украине

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 21 авг – РИА Новости. Более 30 атак с применением беспилотников на объекты критической инфраструктуры предотвращены в Краснодарском крае в первом полугодии 2024 года, сообщил в среду руководитель аппарата антитеррористической комиссии региона Александр Косивченко на учебно-методическом сборе. "Постоянные угрозы украинского террористического режима создают риски террористических атак в приграничных регионах России. Это касается и Краснодарского края. В первом полугодии 2024 года Минобороны и задействованные ведомства предотвратили 32 террористические атаки на объекты критической инфраструктуры региона с применением беспилотников и безэкипажных водных аппаратов", – передает пресс-служба краевой администрации слова Косивченко. Уточняется, что в рамках сбора рассмотрены действия при выявлении признаков подготовки терактов и диверсий, обнаружении взрывоопасных предметов. Кроме того, обсуждались меры безопасности при осмотре места происшествия после взрыва, применение средств обнаружения и подавления БПЛА.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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краснодарский край, россия, происшествия