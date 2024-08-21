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В Краснодарском крае за полгода предотвратили более 30 атак БПЛА
В Краснодарском крае за полгода предотвратили более 30 атак БПЛА - РИА Новости, 21.08.2024
В Краснодарском крае за полгода предотвратили более 30 атак БПЛА
Более 30 атак с применением беспилотников на объекты критической инфраструктуры предотвращены в Краснодарском крае в первом полугодии 2024 года, сообщил в среду РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T21:16
2024-08-21T21:16
2024-08-21T21:16
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КРАСНОДАР, 21 авг – РИА Новости. Более 30 атак с применением беспилотников на объекты критической инфраструктуры предотвращены в Краснодарском крае в первом полугодии 2024 года, сообщил в среду руководитель аппарата антитеррористической комиссии региона Александр Косивченко на учебно-методическом сборе. "Постоянные угрозы украинского террористического режима создают риски террористических атак в приграничных регионах России. Это касается и Краснодарского края. В первом полугодии 2024 года Минобороны и задействованные ведомства предотвратили 32 террористические атаки на объекты критической инфраструктуры региона с применением беспилотников и безэкипажных водных аппаратов", – передает пресс-служба краевой администрации слова Косивченко. Уточняется, что в рамках сбора рассмотрены действия при выявлении признаков подготовки терактов и диверсий, обнаружении взрывоопасных предметов. Кроме того, обсуждались меры безопасности при осмотре места происшествия после взрыва, применение средств обнаружения и подавления БПЛА.
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краснодарский край, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, Происшествия
В Краснодарском крае за полгода предотвратили более 30 атак БПЛА
На Кубани за полгода предотвратили 32 атаки украинских БПЛА
КРАСНОДАР, 21 авг – РИА Новости. Более 30 атак с применением беспилотников на объекты критической инфраструктуры предотвращены в Краснодарском крае в первом полугодии 2024 года, сообщил в среду руководитель аппарата антитеррористической комиссии региона Александр Косивченко на учебно-методическом сборе.
"Постоянные угрозы украинского террористического режима создают риски террористических атак в приграничных регионах России
. Это касается и Краснодарского края. В первом полугодии 2024 года Минобороны и задействованные ведомства предотвратили 32 террористические атаки на объекты критической инфраструктуры региона с применением беспилотников и безэкипажных водных аппаратов", – передает пресс-служба краевой администрации слова Косивченко.
Уточняется, что в рамках сбора рассмотрены действия при выявлении признаков подготовки терактов и диверсий, обнаружении взрывоопасных предметов.
Кроме того, обсуждались меры безопасности при осмотре места происшествия после взрыва, применение средств обнаружения и подавления БПЛА.