Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае за полгода предотвратили более 30 атак БПЛА - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/bespilotniki-1967659583.html
В Краснодарском крае за полгода предотвратили более 30 атак БПЛА
В Краснодарском крае за полгода предотвратили более 30 атак БПЛА - РИА Новости, 21.08.2024
В Краснодарском крае за полгода предотвратили более 30 атак БПЛА
Более 30 атак с применением беспилотников на объекты критической инфраструктуры предотвращены в Краснодарском крае в первом полугодии 2024 года, сообщил в среду РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T21:16
2024-08-21T21:16
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
КРАСНОДАР, 21 авг – РИА Новости. Более 30 атак с применением беспилотников на объекты критической инфраструктуры предотвращены в Краснодарском крае в первом полугодии 2024 года, сообщил в среду руководитель аппарата антитеррористической комиссии региона Александр Косивченко на учебно-методическом сборе. "Постоянные угрозы украинского террористического режима создают риски террористических атак в приграничных регионах России. Это касается и Краснодарского края. В первом полугодии 2024 года Минобороны и задействованные ведомства предотвратили 32 террористические атаки на объекты критической инфраструктуры региона с применением беспилотников и безэкипажных водных аппаратов", – передает пресс-служба краевой администрации слова Косивченко. Уточняется, что в рамках сбора рассмотрены действия при выявлении признаков подготовки терактов и диверсий, обнаружении взрывоопасных предметов. Кроме того, обсуждались меры безопасности при осмотре места происшествия после взрыва, применение средств обнаружения и подавления БПЛА.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, Происшествия
В Краснодарском крае за полгода предотвратили более 30 атак БПЛА

На Кубани за полгода предотвратили 32 атаки украинских БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 авг – РИА Новости. Более 30 атак с применением беспилотников на объекты критической инфраструктуры предотвращены в Краснодарском крае в первом полугодии 2024 года, сообщил в среду руководитель аппарата антитеррористической комиссии региона Александр Косивченко на учебно-методическом сборе.
"Постоянные угрозы украинского террористического режима создают риски террористических атак в приграничных регионах России. Это касается и Краснодарского края. В первом полугодии 2024 года Минобороны и задействованные ведомства предотвратили 32 террористические атаки на объекты критической инфраструктуры региона с применением беспилотников и безэкипажных водных аппаратов", – передает пресс-служба краевой администрации слова Косивченко.
Уточняется, что в рамках сбора рассмотрены действия при выявлении признаков подготовки терактов и диверсий, обнаружении взрывоопасных предметов.
Кроме того, обсуждались меры безопасности при осмотре места происшествия после взрыва, применение средств обнаружения и подавления БПЛА.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Украина добилась своего
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала