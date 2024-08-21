https://ria.ru/20240821/bespilotniki-1967509867.html

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:39

2024-08-21T11:39

2024-08-21T11:46

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."21 августа около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

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Ольга Фомченкова

россия, белгородская область, безопасность, вооруженные силы украины