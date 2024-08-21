https://ria.ru/20240821/bespilotniki-1967465672.html

Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью

Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью - РИА Новости, 21.08.2024

Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью

Три украинских беспилотника уничтожены над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале, уточнив, что БПЛА были сбиты в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:12

2024-08-21T08:12

2024-08-21T08:29

специальная военная операция на украине

калужская область

безопасность

владислав шапша

брянская область

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Три украинских беспилотника уничтожены над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале, уточнив, что БПЛА были сбиты в безлюдной местности на границе с Брянской областью."Сегодня ночью на границе с Брянской областью средствами ПВО были уничтожены 3 беспилотника. Беспилотники уничтожены в безлюдной местности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

брянская область

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Ольга Фомченкова

калужская область, безопасность, владислав шапша, брянская область