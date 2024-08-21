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Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:12 21.08.2024 (обновлено: 08:29 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/bespilotniki-1967465672.html
Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью
Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью - РИА Новости, 21.08.2024
Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью
Три украинских беспилотника уничтожены над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале, уточнив, что БПЛА были сбиты в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T08:12
2024-08-21T08:29
специальная военная операция на украине
калужская область
безопасность
владислав шапша
брянская область
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Три украинских беспилотника уничтожены над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале, уточнив, что БПЛА были сбиты в безлюдной местности на границе с Брянской областью."Сегодня ночью на границе с Брянской областью средствами ПВО были уничтожены 3 беспилотника. Беспилотники уничтожены в безлюдной местности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
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калужская область, безопасность, владислав шапша, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Безопасность, Владислав Шапша, Брянская область
Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью

Шапша: ПВО сбила 3 украинских БПЛА над Калужской областью в безлюдной местности

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Три украинских беспилотника уничтожены над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале, уточнив, что БПЛА были сбиты в безлюдной местности на границе с Брянской областью.
"Сегодня ночью на границе с Брянской областью средствами ПВО были уничтожены 3 беспилотника. Беспилотники уничтожены в безлюдной местности", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьБезопасностьВладислав ШапшаБрянская область
 
 
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