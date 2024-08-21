https://ria.ru/20240821/bespilotniki-1967465672.html
Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью
Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью - РИА Новости, 21.08.2024
Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью
Три украинских беспилотника уничтожены над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале, уточнив, что БПЛА были сбиты в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T08:12
2024-08-21T08:12
2024-08-21T08:29
специальная военная операция на украине
калужская область
безопасность
владислав шапша
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Три украинских беспилотника уничтожены над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале, уточнив, что БПЛА были сбиты в безлюдной местности на границе с Брянской областью."Сегодня ночью на границе с Брянской областью средствами ПВО были уничтожены 3 беспилотника. Беспилотники уничтожены в безлюдной местности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, безопасность, владислав шапша, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Безопасность, Владислав Шапша, Брянская область
Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью
Шапша: ПВО сбила 3 украинских БПЛА над Калужской областью в безлюдной местности