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На испытаниях в НТИ показали, как беспилотники смогут избежать столкновения - РИА Новости, 21.08.2024
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Наука
 
06:08 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/bespilotniki-1967457989.html
На испытаниях в НТИ показали, как беспилотники смогут избежать столкновения
На испытаниях в НТИ показали, как беспилотники смогут избежать столкновения - РИА Новости, 21.08.2024
На испытаниях в НТИ показали, как беспилотники смогут избежать столкновения
На испытаниях технологического конкурса НТИ Up Great "Аэрологистика" успешно продемонстрирована реализация функции DAA (Detect-And-Avoid-System) в условиях... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:08
2024-08-21T06:08
наука
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На испытаниях технологического конкурса НТИ Up Great "Аэрологистика" успешно продемонстрирована реализация функции DAA (Detect-And-Avoid-System) в условиях реального полета беспилотных воздушных судов, беспилотники теперь смогут избежать столкновения, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ. "Команда запускает БПЛА (беспилотный летательный аппарат - ред.) на высоту 130 метров. Встречный беспилотник статично располагается на маршруте движения, но команды не знают ни его координаты, ни в какой момент времени и в какой точке маршрута он появится и появится ли. Система DAA заблаговременно обнаружила приближающийся беспилотник и дала команду обойти его по дуге. На сегодняшний день это первый известный в мире случай самостоятельного полностью автоматического уклонения БВС с изменением заданного маршрута для предотвращения конфликтной ситуации и столкновения со встречным участником воздушного движения без участия внешнего пилота", - сообщили в пресс-службе. На данном этапе технологического конкурса преднамеренно создаются конфликтные ситуации между двумя дронами в воздухе, одним из которых управляют организаторы конкурса, уточнил технический директор конкурса "Аэрологистика" Алексей Волков. "Команда не знает, в какой точке воздушного пространства и в какой момент времени ее продукт встретится с другим дроном. В общей сложности мы создадим более 100 реальных конфликтных ситуаций, разрешить которые предстоит всем участникам конкурса. Безусловно, интересной и сложной была задача обеспечения безопасности и контроля за конфликтными ситуациями в воздухе, когда, с одной стороны, мы даем возможность дрону участника самостоятельно, без участия человека, изменять траекторию полета, с другой стороны – мы обязаны обеспечить возможность вмешаться внешнему пилоту в любой момент времени", - сообщил Волков. Последующее внедрение функции DAA в авиационную практику означает наступление эпохи перехода к совместным полетам беспилотных и пилотируемых воздушных судов во всех классах воздушного пространства, считает генеральный директор ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев. "Это открывает самые широкие возможности для масштабного развития рынка, включая долгожданную аэрологистику, еще более широкие возможности мониторинга и агроприменения, поскольку позволит дронам начинать выполнение полета без запроса разрешения, обеспечивая безопасность полетов фактически с помощью технологии DAA", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20240125/dron-1923333513.html
https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html
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технологии, россия, наука
Наука, Технологии, Россия, Наука
На испытаниях в НТИ показали, как беспилотники смогут избежать столкновения

НТИ: беспилотники смогут избежать столкновения в автоматическом режиме

© Фото : Герман ПарлоТехнологический конкурс "Аэрологистика" в Подмосковье
Технологический конкурс Аэрологистика в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Герман Парло
Технологический конкурс "Аэрологистика" в Подмосковье . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На испытаниях технологического конкурса НТИ Up Great "Аэрологистика" успешно продемонстрирована реализация функции DAA (Detect-And-Avoid-System) в условиях реального полета беспилотных воздушных судов, беспилотники теперь смогут избежать столкновения, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ.
"Команда запускает БПЛА (беспилотный летательный аппарат - ред.) на высоту 130 метров. Встречный беспилотник статично располагается на маршруте движения, но команды не знают ни его координаты, ни в какой момент времени и в какой точке маршрута он появится и появится ли. Система DAA заблаговременно обнаружила приближающийся беспилотник и дала команду обойти его по дуге. На сегодняшний день это первый известный в мире случай самостоятельного полностью автоматического уклонения БВС с изменением заданного маршрута для предотвращения конфликтной ситуации и столкновения со встречным участником воздушного движения без участия внешнего пилота", - сообщили в пресс-службе.
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На данном этапе технологического конкурса преднамеренно создаются конфликтные ситуации между двумя дронами в воздухе, одним из которых управляют организаторы конкурса, уточнил технический директор конкурса "Аэрологистика" Алексей Волков.
"Команда не знает, в какой точке воздушного пространства и в какой момент времени ее продукт встретится с другим дроном. В общей сложности мы создадим более 100 реальных конфликтных ситуаций, разрешить которые предстоит всем участникам конкурса. Безусловно, интересной и сложной была задача обеспечения безопасности и контроля за конфликтными ситуациями в воздухе, когда, с одной стороны, мы даем возможность дрону участника самостоятельно, без участия человека, изменять траекторию полета, с другой стороны – мы обязаны обеспечить возможность вмешаться внешнему пилоту в любой момент времени", - сообщил Волков.
Последующее внедрение функции DAA в авиационную практику означает наступление эпохи перехода к совместным полетам беспилотных и пилотируемых воздушных судов во всех классах воздушного пространства, считает генеральный директор ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев.
"Это открывает самые широкие возможности для масштабного развития рынка, включая долгожданную аэрологистику, еще более широкие возможности мониторинга и агроприменения, поскольку позволит дронам начинать выполнение полета без запроса разрешения, обеспечивая безопасность полетов фактически с помощью технологии DAA", - заключил эксперт.
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