https://ria.ru/20240821/bespilotniki-1967452561.html

Украинский БПЛА "Булава" пока не применялся на фронте, заявили десантники

Украинский БПЛА "Булава" пока не применялся на фронте, заявили десантники - РИА Новости, 21.08.2024

Украинский БПЛА "Булава" пока не применялся на фронте, заявили десантники

Созданный Киевом беспилотник "Булава", являющийся украинской версией российского барражирующего боеприпаса "Ланцет", пока на фронте не появлялся и ни разу... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:42

2024-08-21T04:42

2024-08-21T04:42

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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Созданный Киевом беспилотник "Булава", являющийся украинской версией российского барражирующего боеприпаса "Ланцет", пока на фронте не появлялся и ни разу применен не был, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Рысь". "Видно, что они создали себе "Булаву". На французской выставке они показали эту "Булаву" - наш "Ланцет". Но пока что применений не было. Их ни одного не видно было. Поэтому не могу сказать - рабочая система или нет", - сказал российский офицер. По словам военного, украинская армия три месяца назад начала применять на фронте новую тактику использования FPV-дронов.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967405639.html

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киев, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия