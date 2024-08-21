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Украинский БПЛА "Булава" пока не применялся на фронте, заявили десантники - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:42 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/bespilotniki-1967452561.html
Украинский БПЛА "Булава" пока не применялся на фронте, заявили десантники
Украинский БПЛА "Булава" пока не применялся на фронте, заявили десантники - РИА Новости, 21.08.2024
Украинский БПЛА "Булава" пока не применялся на фронте, заявили десантники
Созданный Киевом беспилотник "Булава", являющийся украинской версией российского барражирующего боеприпаса "Ланцет", пока на фронте не появлялся и ни разу... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:42
2024-08-21T04:42
специальная военная операция на украине
киев
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Созданный Киевом беспилотник "Булава", являющийся украинской версией российского барражирующего боеприпаса "Ланцет", пока на фронте не появлялся и ни разу применен не был, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Рысь". "Видно, что они создали себе "Булаву". На французской выставке они показали эту "Булаву" - наш "Ланцет". Но пока что применений не было. Их ни одного не видно было. Поэтому не могу сказать - рабочая система или нет", - сказал российский офицер. По словам военного, украинская армия три месяца назад начала применять на фронте новую тактику использования FPV-дронов.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967405639.html
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киев, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия
Украинский БПЛА "Булава" пока не применялся на фронте, заявили десантники

Боец: версия "Ланцета" ВСУ под названием "Булава" пока на фронте не применялась

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Созданный Киевом беспилотник "Булава", являющийся украинской версией российского барражирующего боеприпаса "Ланцет", пока на фронте не появлялся и ни разу применен не был, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Рысь".
"Видно, что они создали себе "Булаву". На французской выставке они показали эту "Булаву" - наш "Ланцет". Но пока что применений не было. Их ни одного не видно было. Поэтому не могу сказать - рабочая система или нет", - сказал российский офицер.
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"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине
Вчера, 19:16
По словам военного, украинская армия три месяца назад начала применять на фронте новую тактику использования FPV-дронов.
 
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