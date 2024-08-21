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Белоусов отметил действия 9-й бригады при освобождении населенных пунктов - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/belousov-1967645506.html
Белоусов отметил действия 9-й бригады при освобождении населенных пунктов
Белоусов отметил действия 9-й бригады при освобождении населенных пунктов - РИА Новости, 21.08.2024
Белоусов отметил действия 9-й бригады при освобождении населенных пунктов
Благодаря действиям 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады освобожден 21 населённый пункт на территории Запорожской области и ДНР, говорится в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:38
2024-08-21T19:38
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
андрей белоусов
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Благодаря действиям 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады освобожден 21 населённый пункт на территории Запорожской области и ДНР, говорится в поздравлении главы Минобороны РФ Андрея Белоусова с освобождением Новгородского в ДНР. &quot;Благодаря умелым и решительным действиям 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады освобожден 21 населённый пункт на территории Запорожской области и ДНР&quot;, - говорится в поздравлении, текст которого распространило в среду Минобороны РФ.В тексте поздравления также сказано, что бригада уверенно продвигается вперед, освобождая Донбасс, "ведя нас к общей Победе". "Личный состав бригады отличает коллективное мужество и отвага, более двух с половиной тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое удостоены звания Героя Российской Федерации", - заявил глава российского военного ведомства. "Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, отдавших жизнь за нашу Родину. Благодарю вас за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность", - подчеркнул министр обороны РФ в своем поздравлении.
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, андрей белоусов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов отметил действия 9-й бригады при освобождении населенных пунктов

Белоусов: благодаря действиям 9-й бригады освобожден 21 населенный пункт

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Благодаря действиям 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады освобожден 21 населённый пункт на территории Запорожской области и ДНР, говорится в поздравлении главы Минобороны РФ Андрея Белоусова с освобождением Новгородского в ДНР.

Подразделения группировки ВС РФ "Центр" освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское в ДНР (украинское название с 2021 года – Нью-Йорк), сообщило во вторник Минобороны РФ.

«

"Благодаря умелым и решительным действиям 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады освобожден 21 населённый пункт на территории Запорожской области и ДНР", - говорится в поздравлении, текст которого распространило в среду Минобороны РФ.

В тексте поздравления также сказано, что бригада уверенно продвигается вперед, освобождая Донбасс, "ведя нас к общей Победе".
"Личный состав бригады отличает коллективное мужество и отвага, более двух с половиной тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое удостоены звания Героя Российской Федерации", - заявил глава российского военного ведомства.
"Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, отдавших жизнь за нашу Родину. Благодарю вас за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность", - подчеркнул министр обороны РФ в своем поздравлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьАндрей БелоусовВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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