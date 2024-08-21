https://ria.ru/20240821/belousov-1967645506.html

Белоусов отметил действия 9-й бригады при освобождении населенных пунктов

Белоусов отметил действия 9-й бригады при освобождении населенных пунктов - РИА Новости, 21.08.2024

Белоусов отметил действия 9-й бригады при освобождении населенных пунктов

Благодаря действиям 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады освобожден 21 населённый пункт на территории Запорожской области и ДНР, говорится в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:38

2024-08-21T19:38

2024-08-21T19:38

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

андрей белоусов

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Благодаря действиям 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады освобожден 21 населённый пункт на территории Запорожской области и ДНР, говорится в поздравлении главы Минобороны РФ Андрея Белоусова с освобождением Новгородского в ДНР. "Благодаря умелым и решительным действиям 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады освобожден 21 населённый пункт на территории Запорожской области и ДНР", - говорится в поздравлении, текст которого распространило в среду Минобороны РФ.В тексте поздравления также сказано, что бригада уверенно продвигается вперед, освобождая Донбасс, "ведя нас к общей Победе". "Личный состав бригады отличает коллективное мужество и отвага, более двух с половиной тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое удостоены звания Героя Российской Федерации", - заявил глава российского военного ведомства. "Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, отдавших жизнь за нашу Родину. Благодарю вас за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность", - подчеркнул министр обороны РФ в своем поздравлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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россия, донецкая народная республика, запорожская область, андрей белоусов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)