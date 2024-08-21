Белоусов отметил действия 9-й бригады при освобождении населенных пунктов
Белоусов: благодаря действиям 9-й бригады освобожден 21 населенный пункт
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Благодаря действиям 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады освобожден 21 населённый пункт на территории Запорожской области и ДНР, говорится в поздравлении главы Минобороны РФ Андрея Белоусова с освобождением Новгородского в ДНР.
Подразделения группировки ВС РФ "Центр" освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское в ДНР (украинское название с 2021 года – Нью-Йорк), сообщило во вторник Минобороны РФ.
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"Благодаря умелым и решительным действиям 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады освобожден 21 населённый пункт на территории Запорожской области и ДНР", - говорится в поздравлении, текст которого распространило в среду Минобороны РФ.
В тексте поздравления также сказано, что бригада уверенно продвигается вперед, освобождая Донбасс, "ведя нас к общей Победе".
"Личный состав бригады отличает коллективное мужество и отвага, более двух с половиной тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое удостоены звания Героя Российской Федерации", - заявил глава российского военного ведомства.
"Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, отдавших жизнь за нашу Родину. Благодарю вас за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность", - подчеркнул министр обороны РФ в своем поздравлении.
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