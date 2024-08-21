https://ria.ru/20240821/belousov-1967641116.html

Белоусов поздравил бойцов бригады, освобождавшей Новгородское в ДНР

Белоусов поздравил бойцов бригады, освобождавшей Новгородское в ДНР - РИА Новости, 21.08.2024

Белоусов поздравил бойцов бригады, освобождавшей Новгородское в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Новгородского в ДНР, сообщили в РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:09

2024-08-21T19:09

2024-08-21T19:18

донецкая народная республика

россия

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Новгородского в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Белоусов заявил, что противник понёс существенные потери и бежал из освобождённого ВС РФ населённого пункта"Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство. Вы с честью выполняете задачи на самых сложных и ответственных направлениях, проявляете массовый героизм и стойкость, доказывая, что бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская", - приводит ведомство слова из поздравительной телеграммы министра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф