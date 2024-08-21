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Белоусов поздравил бойцов бригады, освобождавшей Новгородское в ДНР - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:09 21.08.2024 (обновлено: 19:18 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/belousov-1967641116.html
Белоусов поздравил бойцов бригады, освобождавшей Новгородское в ДНР
Белоусов поздравил бойцов бригады, освобождавшей Новгородское в ДНР - РИА Новости, 21.08.2024
Белоусов поздравил бойцов бригады, освобождавшей Новгородское в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Новгородского в ДНР, сообщили в РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:09
2024-08-21T19:18
донецкая народная республика
россия
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Новгородского в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Белоусов заявил, что противник понёс существенные потери и бежал из освобождённого ВС РФ населённого пункта"Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство. Вы с честью выполняете задачи на самых сложных и ответственных направлениях, проявляете массовый героизм и стойкость, доказывая, что бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская", - приводит ведомство слова из поздравительной телеграммы министра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил бойцов бригады, освобождавшей Новгородское в ДНР

Белоусов поздравил 9-ю мотострелковую бригаду с освобождением Новгородского

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Новгородского в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Белоусов заявил, что противник понёс существенные потери и бежал из освобождённого ВС РФ населённого пункта
"Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство. Вы с честью выполняете задачи на самых сложных и ответственных направлениях, проявляете массовый героизм и стойкость, доказывая, что бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская", - приводит ведомство слова из поздравительной телеграммы министра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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