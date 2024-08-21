https://ria.ru/20240821/belorussija-1967473946.html

В Белоруссии три человека погибли в ДТП с с автобусом

В Белоруссии три человека погибли в ДТП с с автобусом - РИА Новости, 21.08.2024

В Белоруссии три человека погибли в ДТП с с автобусом

Автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим 12 пассажиров, в Брестской области в Белоруссии, в результате ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:51

2024-08-21T09:51

2024-08-21T12:18

авто

брестская область

белоруссия

mercedes

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим 12 пассажиров, в Брестской области в Белоруссии, в результате ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба МВД республики в Telegram-канале. "Сегодня около 07.15 в Пружанском районе, по предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом MAЗ, который двигался по главной. От удара автобус опрокинулся... В результате ДТП погиб водитель Mercedes и два пассажира автобуса", - сообщает ведомство. По данным МВД, в салоне автобуса находились 12 человек. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа.Следственный комитет Белоруссии уточнил, что в результате ДТП погибли два пассажира автобуса (45-летний мужчина и 17-летняя девушка), а также водитель фургона. Еще 10 пассажиров автобуса находятся в больнице."Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Беларуси", - сообщает пресс-служба СК в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html

брестская область

белоруссия

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авто, брестская область, белоруссия, mercedes, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом