https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

В Штатах готовят военную интервенцию против России

В Штатах готовят военную интервенцию против России - РИА Новости, 21.08.2024

В Штатах готовят военную интервенцию против России

Первый день съезда Демократической партии США расставил над "и" большое количество жирных точек, достаточное для того, чтобы понять, на что ориентироваться... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:00

2024-08-21T08:00

2024-08-21T11:58

аналитика

россия

сша

джо байден

нато

камала харрис

северный поток

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Первый день съезда Демократической партии США расставил над "и" большое количество жирных точек, достаточное для того, чтобы понять, на что ориентироваться России в случае, если следующим президентом Соединенных Штатов станет нынешняя вице-президент Камала Харрис.Главной интригой первого дня съезда демократов было ожидание, каким образом дергающие за нитки закулисные Карабасы-Барабасы смогут спустить на тормозах скандал с фактически насильственным выдавливанием Джо Байдена из президентской гонки в результате "дворцового переворота" и насколько будущая политика Камалы Харрис будет отличаться от политики действующего президента (вернее, тех, кто запускает ему телесуфлер и подсказывает, когда принимать лекарства).Выступление Байдена, ставшее главным пунктом первого дня съезда, показало, что вонзившие ему в спину нож Бруты-демократы сделали предложение, от которого нельзя отказаться, — и он послушно благословил Харрис на царство, что вызвало массовый демократический вздох облегчения.Но главное: выступление Байдена стало своего рода его политическим завещанием, где он долго расписывал свои достижения, а потом выразил уверенность, что "новое, молодое поколение" (в лице 59-летней Харрис), которому он самоотверженно освободил дорогу, будет и дальше с гордостью нести знамя американской исключительности.Байден прямым текстом заявил, что Харрис продолжит все, что делал их тандем все "четыре изумительных года" совместной работы, что включает международную политику и, конечно, отношения с Россией.Характерно, что в своей речи на аналогичном съезде Демпартии в 2020 году, когда Байден был выдвинут кандидатом в президенты, он упомянул Россию только один раз. В нынешней, скорее всего, своей последней программной речи Сонный Джо посвятил России значительную часть своего выступления, в котором завещал Харрис и всей Америке бороться с Россией до конца.В частности, Байден процитировал слова известного американского политика Генри Киссинджера: "Европа со времен Наполеона Бонапарта в XIX веке никогда не смотрела на Россию без опаски". Кроме того, он назвал одним из своих главных достижений сплочение НАТО для борьбы с "российской агрессией" и поддержку Украины, особо выделил, что Камала Харрис "никогда не склонится перед Путиным и Россией".С учетом того, что Байден был прожженным русофобом и сторонником усиления конфронтации с Россией (см. его открытые угрозы "Северным потокам", которые были реализованы, и беспрецедентный масштаб военной и экономической помощи Украине), "завещание" Джо означает, что при избрании президентом Камала Харрис, которая и так озвучивала жесткую антироссийскую позицию, однозначно выкрутит спидометр противостояния с Россией до красной зоны.И дело не в Камале Харрис.Златоустая Камала была выбрана кукловодами из "глубинного государства" потому, что она является идеальным горшком для меда: что в него входит, то прекрасно выходит, а сам по себе он пустой.По сведениям от лиц, приближенных к внутренней "кухне" Харрис, "она на самом деле не имеет багажа в оборонной и международной сферах, поэтому очень зависит от своих советников, когда ей нужно что-то сказать на эту тему".Напомним, что ранее практически не отсвечивающая на фоне Байдена Камала Харрис все же неоднократно озвучивала с листика свою позицию по России и конфликту на Украине. В частности, она шесть раз лично встречалась с недопрезидентом Зеленским и представляла США на главных антироссийских шабашах вроде Мюнхенской конференции НАТО или "конференции по безопасности" в Швейцарии, где заявляла о своей "непреклонной поддержке" Киева "столько, сколько потребуется". Она также неоднократно обвиняла Россию и лично президента Путина во всевозможных грехах и преступлениях (включая смерть Навального), угрожала "ответственностью и последствиями". Интересно, что Харрис выступала за "предупредительные" антироссийские санкции, то есть за санкции не как наказание за какие-то антиамериканские грехи, а просто так — на всякий случай.В случае же, если Харрис станет президентом сама, роль и влияние ее советников по оборонным и международным вопросам вырастет в разы — и тут будет любопытно узнать, а кто, собственно, будет решать за талантливую Камалу Харрис вопросы войны и мира.По некоторым данным, основными советниками Харрис по "оборонке и международке" являются некие Филип Гордон и Ребекка Лисснер. Гордон работал советником по национальной безопасности при Клинтоне и Обаме, то есть это системный атлантист-русофоб, имеющий свои корни в политике времен холодной войны. Что касается Ребекки Лисснер, то данная специфическая дама принимала самое активное участие в разработке "Национальной стратегии безопасности США", опубликованной в начале нынешней каденции Байдена.Что же, согласно данной стратегии, госпожа Лисснер думает о России? А вот что: "Россия представляет собой непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе, попирая базовые законы международного порядка". В одной из своих книг (дама еще и плодовитая писательница) она заявляет, что "прокси-война России на Украине уже показала, что у нее есть и желание, и возможности бросить вызов США в серой зоне, а у США все еще недостаточно возможностей для (решающего) ответа". В другой книжке под названием "Войны откровения" Лисснер, по сути, приоткрывает завесу над будущей международной политикой Камалы Харрис (поскольку она и будет писать для нее бумажки).Характерная мысль: "Переосмысливание большой стратегии США критично в контексте продолжающейся войны на Украине параллельно с усиливающимся напряжением с Китаем. В прошлом важную роль в формировании большой стратегии США играли военные интервенции".Если у кого-то были сомнения по поводу того, что будет с российско-американскими отношениями в случае президентства Харрис, — прочитайте на досуге цитаты выше еще пару раз.Для России это означает только одно: американские элиты вне зависимости от их партийной принадлежности считают Россию своей главной угрозой, которую надо обязательно устранить любыми средствами, включая военную интервенцию или превентивный удар.Некоторым нужно забыть о том, что все успокоится и вернется на круги своя: не успокоится и не вернется. Мы должны понять, что это конфликт неслучайный и мы находимся на поворотной точке в истории, когда нужно ответить на вопрос: мы или они.Для России ответ очевиден, поэтому нужно строить всю свою политику и конкретные действия исходя из того, что при любых западных президентах, канцлерах, председателях и секретарях мы просто обязаны быть сильными, сплоченными и честными ("ошибаться можно, врать нельзя" — помните?), иначе зловещее завещание Байдена сбудется.

https://ria.ru/20240820/bayden-1967291674.html

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аналитика, россия, сша, джо байден, нато, камала харрис, северный поток