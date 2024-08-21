https://ria.ru/20240821/bayden--1967644028.html

Байдена рассердил переворот со стороны демократов, заявил Трамп

Байдена рассердил переворот со стороны демократов, заявил Трамп - РИА Новости, 21.08.2024

Байдена рассердил переворот со стороны демократов, заявил Трамп

Президент США Джо Байден теперь рассерженный человек, даже солнечные ванны на пляже не доставляют радости, причина в "перевороте", в результате которого его... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:26

2024-08-21T19:26

2024-08-21T19:27

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дональд трамп

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден теперь рассерженный человек, даже солнечные ванны на пляже не доставляют радости, причина в "перевороте", в результате которого его отстранили от участия в выборах в пользу Камалы Харрис, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. "Я смотрел выступление Джо Байдена в понедельник и был удивлен его разгневанностью после унижения со стороны Демократической партии. Я рад сыграть роль в его падении, которое началось 27 июня с дебатов, я думаю, их значительно продвигала товарищ Камала Харрис. Она знала, что произойдет дальше, как и все остальные. Это привело к первому заговору против президента США, который теперь безрадостно принимает солнечные ванны на пляже в Калифорнии, смотрит на волны и думает о том, как сильно ненавидит Барака Хуссейна Обаму, сумасшедшую Нэнси Пелоси и второразрядную "кинозвезду" Джорджа Клуни", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Как заявил Трамп, Байден "теперь сердитый человек, каким и должен быть", поскольку он выиграл предварительные выборы демократов, а Харрис не получила на них голосов. Трамп подчеркнул, что считает пару Байден - Харрис худшим руководством США в истории. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на дебатах с Трампом однопартийцы стали призывать его отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.

https://ria.ru/20240820/bayden-1967296537.html

https://ria.ru/20240820/bayden-1967291674.html

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в мире, сша, калифорния, чикаго, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024