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В Башкирии микроавтобус с детьми опрокинулся в кювет
В Башкирии микроавтобус с детьми опрокинулся в кювет - РИА Новости, 21.08.2024
В Башкирии микроавтобус с детьми опрокинулся в кювет
Микроавтобус, перевозивший в Белокатайском районе Башкирии 16 детей из детского лагеря в Свердловскую область, опрокинулся в кювет из-за размытых дождями дорог, РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:26
2024-08-21T19:26
2024-08-21T23:58
происшествия
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республика башкортостан
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УФА, 21 авг - РИА Новости. Микроавтобус, перевозивший в Белокатайском районе Башкирии 16 детей из детского лагеря в Свердловскую область, опрокинулся в кювет из-за размытых дождями дорог, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Предварительно, водитель Mercedes Sprinter ехал по грунтовой дороге, которую размыло дождями вблизи деревни Ашаево и допустил опрокидывание в кювет. В автобусе находились 18 человек, из них 16 детей. Двигался из детского лагеря "Кандрыкуль" Туймазинского района в город Верхняя Пышма Свердловской области", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что никто не пострадал, пассажиры из автобуса выбрались сами до прибытия спасателей. "На время ожидания резервного автобуса детей разместили в школе села Белянка Белокатайского района", - добавили в ГУ МЧС по Башкирии.В ГИБДД по региону уточнили, что детей в салоне автобуса было 17. Их возраст от 10 до 16 лет. По предварительным данным, 56-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание пассажирского транспорта по ходу движения. Пострадавших нет, все дети осмотрены врачами скорой медицинской помощи и были доставлены в ближайшую школу - интернат", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан, Россия
В Башкирии микроавтобус с детьми опрокинулся в кювет
МЧС: микроавтобус с детьми опрокинулся в кювет в Башкирии, пострадавших нет