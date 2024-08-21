https://ria.ru/20240821/bangladesh-1967559145.html

В Бангладеш продолжается строительство АЭС "Руппур" с участием России

В Бангладеш продолжается строительство АЭС "Руппур" с участием России - РИА Новости, 21.08.2024

В Бангладеш продолжается строительство АЭС "Руппур" с участием России

Проект строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России продолжается, как в части сооружения блоков, так и по поставкам оборудования и пуско-наладке,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:45

2024-08-21T14:45

2024-08-21T15:10

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Проект строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России продолжается, как в части сооружения блоков, так и по поставкам оборудования и пуско-наладке, заявил вице-президент по проектам в Бангладеш АО "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона "Росатома") Алексей Дерий. "Реализация проекта АЭС "Руппур" продолжается, как в части сооружения блоков, так и в части поставки оборудования, его монтажа и пусконаладочных работ. Это позволяет с уверенностью говорить о том, что "Росатом" эффективно исполняет взятые на себя перед партнером обязательства и гарантирует надежность и безопасность своих технологий для благополучия будущих поколений", – сказал Дерий, слова которого приведены в сообщении инжинирингового дивизиона. Инжиниринговый дивизион "Росатома" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик проекта АЭС "Руппур".Как сообщила пресс-служба дивизиона, на площадку энергоблока №2 АЭС "Руппур" доставлен транспортный шлюз – оборудование, необходимое для операций с ядерным топливом.АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964856269.html

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бангладеш, россия, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, в мире