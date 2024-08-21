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"Ростех" оценит возможность воссоздания авиазавода в Саратове - РИА Новости, 22.08.2024
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19:59 21.08.2024 (обновлено: 01:00 22.08.2024)
https://ria.ru/20240821/aviazavod-1967649178.html
"Ростех" оценит возможность воссоздания авиазавода в Саратове
"Ростех" оценит возможность воссоздания авиазавода в Саратове - РИА Новости, 22.08.2024
"Ростех" оценит возможность воссоздания авиазавода в Саратове
Госкорпорация "Ростех" изучит возможность воссоздания в Саратове авиационного завода, который некогда был одним из флагманов промышленности региона, заявил... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-21T19:59
2024-08-22T01:00
саратов
вячеслав володин
ростех
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
экономика
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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" изучит возможность воссоздания в Саратове авиационного завода, который некогда был одним из флагманов промышленности региона, заявил спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин. "Еще у нас сегодня есть возможность говорить о воссоздании авиационного завода. На прошлой неделе встречался с руководителем "Ростеха" - компании, которая отвечает в том числе и за производство самолетов. Сегодня встречался уже с руководителем холдинга, который непосредственно занимается этими вопросами. Договорились, что они вместе с губернатором изучат территорию, оставшуюся из-под авиационного завода, которую возможно было бы под это использовать. Если будет хотя бы малейший шанс на создание в Саратове авиационного завода, мы этот шанс используем. К этому надо идти", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе. ЗАО "Саратовский авиационный завод" в 2011 году по решению саратовского арбитража был признан банкротом, общая сумма требований кредиторов превысила 1 миллиард рублей, однако, согласно материалам суда, за период конкурсного производства на счета предприятия поступило только около 108 миллионов рублей, которые ушли на текущие платежи, тогда как обязательства перед кредиторами остались неисполненными из-за нехватки денег. Оставшиеся 174 работника завода были уволены, и в июле 2012 года суд определил завершить конкурсное производство, после чего завод был ликвидирован. СК обвинял бывших руководителей завода в его преднамеренном банкротстве. Саратовский авиационный завод был введен в строй 31 декабря 1931 года как завод по производству комбайнов, а перед Великой Отечественной войной переориентирован на производство авиационной техники - во время войны каждый третий истребитель был сделан именно на этом предприятии.
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саратов, вячеслав володин, ростех, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), экономика
Саратов, Вячеслав Володин, Ростех, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Экономика
"Ростех" оценит возможность воссоздания авиазавода в Саратове

Володин: "Ростех" изучит возможность воссоздания авиазавода в Саратове

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" изучит возможность воссоздания в Саратове авиационного завода, который некогда был одним из флагманов промышленности региона, заявил спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин.
"Еще у нас сегодня есть возможность говорить о воссоздании авиационного завода. На прошлой неделе встречался с руководителем "Ростеха" - компании, которая отвечает в том числе и за производство самолетов. Сегодня встречался уже с руководителем холдинга, который непосредственно занимается этими вопросами. Договорились, что они вместе с губернатором изучат территорию, оставшуюся из-под авиационного завода, которую возможно было бы под это использовать. Если будет хотя бы малейший шанс на создание в Саратове авиационного завода, мы этот шанс используем. К этому надо идти", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе.
ЗАО "Саратовский авиационный завод" в 2011 году по решению саратовского арбитража был признан банкротом, общая сумма требований кредиторов превысила 1 миллиард рублей, однако, согласно материалам суда, за период конкурсного производства на счета предприятия поступило только около 108 миллионов рублей, которые ушли на текущие платежи, тогда как обязательства перед кредиторами остались неисполненными из-за нехватки денег. Оставшиеся 174 работника завода были уволены, и в июле 2012 года суд определил завершить конкурсное производство, после чего завод был ликвидирован. СК обвинял бывших руководителей завода в его преднамеренном банкротстве.
Саратовский авиационный завод был введен в строй 31 декабря 1931 года как завод по производству комбайнов, а перед Великой Отечественной войной переориентирован на производство авиационной техники - во время войны каждый третий истребитель был сделан именно на этом предприятии.
Скриншот из видео передачи в зону СВО автомобиля Газель, автозапчастей и ноутбуков, Саратовская область - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Саратовские волонтеры передают в зону СВО "Газель", автозапчасти и ноутбуки
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СаратовВячеслав ВолодинРостехГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Экономика
 
 
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