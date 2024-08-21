https://ria.ru/20240821/avdeevka-1967670181.html
Пушилин рассказал об изменениях в Авдеевке
Пушилин рассказал об изменениях в Авдеевке - РИА Новости, 21.08.2024
Пушилин рассказал об изменениях в Авдеевке
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приезжая в Авдеевку замечает положительные изменения, однако "большая стройка" еще впереди. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:33
2024-08-21T22:33
2024-08-21T22:33
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
донецк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приезжая в Авдеевку замечает положительные изменения, однако "большая стройка" еще впереди. Ранее Пушилин сообщал, что восстановительные работы в Авдеевке уже начались, из-за близости линии фронта говорить о полном возвращении жителей в город рано. "Каждый раз, приезжая в Авдеевку, вижу положительные изменения... большая стройка в Авдеевке еще впереди", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, восстановительную работу шести многоквартирных домов выполняют регионы-шефы, ремонтом частных домов занимаются бригады от коммунального предприятия, созданные администрацией Ясиноватского муниципального округа. Кроме того, в городе организованы большинство услуг, которые есть в любом населенном пункте республики, работают пять продуктовых магазинов и кафетерий. Пушилин также отметил, что ведутся все необходимые работы того, чтобы пережить осенне-зимний период. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1966596353.html
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авдеевка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, экономика
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Экономика
Пушилин рассказал об изменениях в Авдеевке
Пушилин: в Авдеевке заметны положительные изменения, но большая стройка впереди