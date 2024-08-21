https://ria.ru/20240821/avdeevka-1967670181.html

Пушилин рассказал об изменениях в Авдеевке

Пушилин рассказал об изменениях в Авдеевке - РИА Новости, 21.08.2024

Пушилин рассказал об изменениях в Авдеевке

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приезжая в Авдеевку замечает положительные изменения, однако "большая стройка" еще впереди. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:33

2024-08-21T22:33

2024-08-21T22:33

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

экономика

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приезжая в Авдеевку замечает положительные изменения, однако "большая стройка" еще впереди. Ранее Пушилин сообщал, что восстановительные работы в Авдеевке уже начались, из-за близости линии фронта говорить о полном возвращении жителей в город рано. "Каждый раз, приезжая в Авдеевку, вижу положительные изменения... большая стройка в Авдеевке еще впереди", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, восстановительную работу шести многоквартирных домов выполняют регионы-шефы, ремонтом частных домов занимаются бригады от коммунального предприятия, созданные администрацией Ясиноватского муниципального округа. Кроме того, в городе организованы большинство услуг, которые есть в любом населенном пункте республики, работают пять продуктовых магазинов и кафетерий. Пушилин также отметил, что ведутся все необходимые работы того, чтобы пережить осенне-зимний период. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.

https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1966596353.html

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

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авдеевка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, экономика