https://ria.ru/20240821/avariya-1967610141.html

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове возросло до 13 человек

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове возросло до 13 человек - РИА Новости, 21.08.2024

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове возросло до 13 человек

Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове увеличилось до 13 человек, из них двое находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:14

2024-08-21T17:14

2024-08-21T17:18

происшествия

саратов

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове увеличилось до 13 человек, из них двое находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в среду РИА Новости в Минздраве региона.Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что в 16.35 (15.35 мск) столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49. В правительстве области отметили, что, предварительно, пострадали 12 человек, двое из которых госпитализированы реанимационной бригадой. В Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшие 12 пассажиров маршрутки доставлены в больницу. СК начал процессуальную проверку. По данным ведомства, среди пострадавших есть несовершеннолетний."После аварии в лечебные учреждения города Саратова госпитализированы 12 человек: две женщины в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие, в том числе подросток - в состоянии средней степени тяжести. Одному пострадавшему вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, после полученных рекомендаций врачей он от госпитализации отказался. В общей сложности пострадавших - 13 человек", - сказали в пресс-службе минздрава.

https://ria.ru/20240821/primore-1967501668.html

саратов

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происшествия, саратов, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)