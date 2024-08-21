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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове возросло до 13 человек - РИА Новости, 21.08.2024
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17:14 21.08.2024 (обновлено: 17:18 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/avariya-1967610141.html
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове возросло до 13 человек
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове возросло до 13 человек - РИА Новости, 21.08.2024
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове возросло до 13 человек
Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове увеличилось до 13 человек, из них двое находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:14
2024-08-21T17:18
происшествия
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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове увеличилось до 13 человек, из них двое находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в среду РИА Новости в Минздраве региона.Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что в 16.35 (15.35 мск) столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49. В правительстве области отметили, что, предварительно, пострадали 12 человек, двое из которых госпитализированы реанимационной бригадой. В Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшие 12 пассажиров маршрутки доставлены в больницу. СК начал процессуальную проверку. По данным ведомства, среди пострадавших есть несовершеннолетний."После аварии в лечебные учреждения города Саратова госпитализированы 12 человек: две женщины в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие, в том числе подросток - в состоянии средней степени тяжести. Одному пострадавшему вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, после полученных рекомендаций врачей он от госпитализации отказался. В общей сложности пострадавших - 13 человек", - сказали в пресс-службе минздрава.
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происшествия, саратов, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове возросло до 13 человек

Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковушкой в Саратове возросло до 13

© Фото : Госавтоинспекция СаратоваДТП с участием маршрутки в Саратове
ДТП с участием маршрутки в Саратове - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Саратова
ДТП с участием маршрутки в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове увеличилось до 13 человек, из них двое находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в среду РИА Новости в Минздраве региона.
Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что в 16.35 (15.35 мск) столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49. В правительстве области отметили, что, предварительно, пострадали 12 человек, двое из которых госпитализированы реанимационной бригадой. В Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшие 12 пассажиров маршрутки доставлены в больницу. СК начал процессуальную проверку. По данным ведомства, среди пострадавших есть несовершеннолетний.
"После аварии в лечебные учреждения города Саратова госпитализированы 12 человек: две женщины в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие, в том числе подросток - в состоянии средней степени тяжести. Одному пострадавшему вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, после полученных рекомендаций врачей он от госпитализации отказался. В общей сложности пострадавших - 13 человек", - сказали в пресс-службе минздрава.
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ПроисшествияСаратовГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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